Bari, rapina in Piazza Umberto I: arrestati due cittadini stranieri

BARI – Nella notte del 21 luglio 2025, due cittadini di nazionalità gambiana, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in Piazza Umberto I con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il 22enne dovrà inoltre rispondere anche del reato di porto abusivo di armi atte ad offendere. Le accuse, ancora oggetto di indagine preliminare, dovranno essere confermate dal giudice nel contraddittorio con la difesa.L’intervento degli agenti è scattato intorno alla mezzanotte, in seguito a una segnalazione da parte di una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nel servizio “Strade Sicure” in piazza Moro. I militari hanno allertato la Volante della Polizia riguardo a una rapina appena consumata nella vicina Piazza Umberto I.All’arrivo degli agenti, la vittima, visibilmente scossa, ha indicato uno dei presunti aggressori. Il 27enne è stato subito bloccato: appariva in evidente stato di agitazione e, durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel suo marsupio un telefono cellulare, un pacchetto di sigarette e un portamonete appartenenti alla vittima. Tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro.Poco dopo, è stato individuato anche il secondo presunto responsabile, un 22enne che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi mostrando un atteggiamento nervoso e aggressivo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello con manico verde, un coltello da cucina con lama in acciaio e un paio di forbici con impugnatura rossa. Anche questi oggetti sono stati sequestrati.I due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti nel carcere di Bari, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice.Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.