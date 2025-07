Bari, sbarcati 45 migranti della Humanity One: “Fuggiti da crisi climatica e instabilità politica”

È attraccata questa mattina al porto dila nave umanitaria, con a bordo, tutti uomini provenienti dal, tra cui un. A darne notizia sono le fonti della, che ha condotto il salvataggio nelle acque internazionali al largo dilo scorso

Secondo quanto riferito dai responsabili della ong, i migranti si trovavano a bordo di “un’imbarcazione in vetroresina, sovraffollata e inadatta alla navigazione”, senza acqua né cibo da almeno 48 ore. “Erano in condizioni molto critiche – spiegano – ma la maggior parte si è ripresa bene dopo il soccorso a bordo della nostra nave”.

Crisi climatica e instabilità politica tra le cause della fuga

I 45 uomini hanno raccontato ai soccorritori di essere fuggiti dal proprio Paese a causa della crisi climatica e della situazione politica. “Molti hanno perso tutto a causa delle gravi inondazioni che ciclicamente devastano le loro zone d’origine”, riferiscono da SOS Humanity.

Il minore non accompagnato è stato affidato ai servizi sociali competenti, mentre gli altri migranti saranno accolti secondo i protocolli previsti per lo sbarco umanitario e la procedura di identificazione.

Un’altra testimonianza della rotta del Mediterraneo centrale

Il salvataggio operato da Humanity One è solo l’ultimo episodio di una stagione estiva che continua a vedere la rotta del Mediterraneo centrale come tra le più pericolose e trafficate al mondo. Le ong ribadiscono la necessità di un coordinamento europeo strutturato e di canali di ingresso regolari, per evitare nuove tragedie in mare.