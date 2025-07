Bari, incendio in un deposito-laboratorio in via Bengasi: Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba

Paura nella notte a, dove unè divampato all’interno di unin. L’allarme è scattato poco dopo la, quando alcune segnalazioni hanno avvertito idella presenza di fumo e fiamme provenienti dai locali sotterranei.

Le squadre di soccorso sono rimaste operative fino alle 4 del mattino per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono svolte in condizioni complesse a causa della collocazione del deposito e della densa coltre di fumo sprigionata dall’incendio.

Secondo una prima ricostruzione, le cause sarebbero da ricondurre a un possibile corto circuito, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire con esattezza l’origine del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti. I danni strutturali e materiali sono in fase di valutazione.