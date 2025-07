Bari, sbarcati 92 migranti salvati nel Mediterraneo: tra loro 38 minori, uno ricoverato per tubercolosi

BARI - Sono 92 i migranti arrivati nel pomeriggio di ieri al porto di Bari, salvati nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo dalla nave della ONG Solidaire. L’imbarcazione umanitaria ha attraccato intorno alle ore 16 alla banchina 31 del porto del capoluogo pugliese, dove ad attenderla c’erano già le autorità competenti e i team sanitari.Tra le persone sbarcate figurano 38 minori, di cui 32 non accompagnati, e una giovane ragazza in stato di gravidanza. Le condizioni generali dei migranti sono apparse buone, anche se per uno dei minori si è reso necessario il ricovero in ospedale, dopo che è stata accertata una diagnosi di tubercolosi.A prestare assistenza sanitaria ai minori è stata l’équipe del Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, intervenuta per garantire la necessaria presa in carico sanitaria e psicologica, come da protocollo in caso di sbarchi con presenza di minori.Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura, con il supporto della Croce Rossa, delle forze dell’ordine, della Protezione civile e delle associazioni locali. Tutti i migranti sono stati identificati e sottoposti ai controlli sanitari di routine, prima di essere trasferiti in strutture temporanee di accoglienza.