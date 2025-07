Ostuni, lite tra giovani finisce in tragedia: ragazzo romano investito da un barese nel parcheggio di una discoteca

OSTUNI - Un grave episodio di violenza ha scosso la notte a Rosa Marina di Ostuni, dove un ragazzo romano è stato investito volontariamente da un giovane barese nel parcheggio di una nota discoteca della zona. L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra due gruppi di giovani, degenerata all’esterno del locale.Secondo quanto emerso, tra le due comitive – una proveniente da Roma, l’altra composta da ragazzi del barese – sarebbe scoppiata una discussione animata. I giovani romani, però, avrebbero scelto di allontanarsi senza reagire alle provocazioni, cercando di evitare lo scontro fisico.Ma la situazione è precipitata poco dopo: uno dei giovani pugliesi si sarebbe messo alla guida di un’auto di grossa cilindrata, lanciandosi a tutta velocità contro il gruppo rivale e centrando in pieno uno dei ragazzi romani, coetaneo dell’investitore.L’impatto è stato violento. Il ragazzo è rimasto a terra privo di sensi, riportando un forte trauma cranico, oltre a numerose escoriazioni e lesioni in varie parti del corpo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il giovane sul posto e poi disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni serie, ma stabili.Nel frattempo, l’automobilista ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla Polizia, intervenuta con più pattuglie per ricostruire la dinamica dei fatti e ascoltare i testimoni presenti.Sono in corso le indagini per chiarire i motivi della lite e accertare eventuali responsabilità. Una serata di divertimento che si è trasformata in tragedia, lasciando sgomento tra i presenti e accendendo nuovamente i riflettori sui rischi legati alla violenza giovanile nei luoghi della movida.