Bari, tragedia sfiorata in viale Unità d’Italia: 20enne ferita da colpi di pistola nella notte

BARI - Una notte di paura a Bari, in viale Unità d’Italia, dove una giovane di 20 anni è rimasta ferita da alcuni colpi di pistola esplosi da un ragazzo in sella a una moto. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio.Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza non era l’obiettivo del gesto: si è trattato di un colpo partito per errore. Colpita accidentalmente, è stata immediatamente accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove ha ricevuto le cure del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non si sono rivelate gravi ed è stata dimessa già nella giornata di oggi.Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero essere decisivi per identificare il responsabile.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’autore dello sparo, né sul contesto in cui è avvenuta la sparatoria. Le forze dell’ordine stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti.