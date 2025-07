Noicattaro, due arresti per spaccio di droga: sequestrati oltre 16 kg di hashish e cocaina

NOICATTARO - Lo scorso 8 luglio, a Noicattaro (BA), la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, baresi di 45 e 35 anni, entrambi incensurati, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Con la doverosa precisazione che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e che la responsabilità degli arrestati dovrà essere accertata in sede di giudizio, si tratta di un’operazione rilevante condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bari nell’ambito dell’azione di contrasto al traffico di droga sul territorio cittadino e nell’hinterland.Secondo quanto emerso dalle indagini, supportate da attività di pedinamento e appostamento, i due uomini avrebbero organizzato un’attività di spaccio con base logistica in una villetta situata in un quartiere residenziale alla periferia di Noicattaro.Durante un servizio di osservazione, il personale della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” – i cosiddetti “Falchi” – ha notato uno dei due sospettati uscire dall’abitazione con una busta in mano, dopo essere arrivato a bordo di un’autovettura. L’uomo è stato fermato subito dopo ed è stato trovato in possesso di diversi panetti di hashish, per un peso complessivo di 5 chilogrammi.La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso agli agenti di rinvenire, all’interno di un borsone che uno degli arrestati avrebbe tentato di nascondere, ulteriori 113 panetti di hashish, pari a circa 11 chilogrammi, oltre a 290 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.L’operazione conferma l’attenzione investigativa delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio, soprattutto in contesti apparentemente insospettabili come le zone residenziali.Si ribadisce che le accuse mosse nei confronti dei due arrestati dovranno essere oggetto di verifica processuale, e che ogni valutazione definitiva sulla loro responsabilità sarà possibile solo all’esito di un regolare processo, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.