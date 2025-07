Vasco Live 2026: 350mila biglietti venduti in due ore. Tour già quasi sold out. Il 18 e il 19 doppia data al San Nicola di Bari

BARI - Il rocker di Zocca non conosce battute d’arresto. A pochi giorni dalla chiusura del trionfale tour 2025, e in contemporanea con l’uscita del remix di “Va bene, Va bene così”, Vasco Rossi annuncia il nuovo Vasco Live 2026. E i numeri, ancora una volta, parlano da soli: oltre 350.000 biglietti venduti nelle prime due ore di vendita generale. Un successo travolgente, che conferma l’indissolubile legame tra il Blasco e il suo pubblico.“Sono dati folgoranti – ha dichiarato Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia –. Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente”.Con questi numeri, il Vasco Live si avvicina al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti in 5 anni, confermandosi come uno degli eventi musicali più partecipati e attesi della scena italiana.Le date del Vasco Live 2026Saranno 10 i concerti in programma, distribuiti in 5 città italiane. Una nuova estate di rock, energia e abbracci collettivi tra fan di tutte le età:• 5 e 6 giugno – Ferrara – Parco Urbano G. Bassani• 12 e 13 giugno – Olbia – Arena• 18 e 19 giugno – Bari – Stadio San Nicola• 23 e 24 giugno – Ancona – Stadio Del Conero• 28 e 29 giugno – Udine – Bluenergy StadiumUn amore che non si spegne maiIl successo fulmineo delle vendite non è solo una questione di numeri: è il riflesso di un rapporto speciale e duraturo tra Vasco e il suo pubblico. Un legame costruito su decenni di canzoni, concerti epici e parole diventate colonna sonora della vita di milioni di persone.Il Vasco Live non è semplicemente un concerto, ma un rito collettivo, una festa dove ogni brano è un inno e ogni spettatore parte di un’unica grande anima.Informazioni sui bigliettiPer chi non è riuscito ad acquistare subito i biglietti, resta la possibilità che venga messa a disposizione una piccola quantità residua nei prossimi giorni. Si consiglia di monitorare i canali ufficiali di Live Nation Italia e del sito di Vasco Rossi.Pronti per un’altra estate con il KomandanteL’estate 2026 si preannuncia bollente, e non solo per il clima: sarà un’esplosione di energia rock, emozioni senza tempo e cori che risuoneranno negli stadi e nelle piazze italiane. Vasco è pronto. E voi?