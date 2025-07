Bari Urban Lab, doppio spettacolo all’Arena Airiciclotteri per il secondo appuntamento del Festival

BARI – Venerdì 25 luglio, l’Arena Airiciclotteri ospiterà un doppio appuntamento musicale nell’ambito di Bari Urban Lab, il festival promosso da Node in collaborazione con RKO, Associazione Tettoia Creativa, Teatro Kismet e UICI Bari, e sostenuto dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, all’interno del progetto “Le Due Bari 2025”. Tema dell’edizione di quest’anno: “Musica libera tutti”, con l’obiettivo di portare cultura e inclusione nei quartieri della città dove spesso l’arte fatica ad arrivare.Alle 21.00, si terrà la prima nazionale di “To Not Forget the Stars” del duo EscanZen, composto da Michelangelo Scandroglio (contrabbasso, elettronica) e Luca Zennaro (chitarra). Il progetto, tratto dall’omonimo album uscito a gennaio, si sviluppa come un viaggio musicale e visivo che esplora la connessione tra l’essere umano e la vastità dell’universo. Sul palco anche Mattia Galeotti alla batteria e Nico Tangherlini al pianoforte.A seguire, alle 22.30, toccherà ad Aeham Ahmad, conosciuto nel mondo come “il pianista di Yarmouk”. Palestinese, cresciuto nel campo profughi siriano di Yarmouk, Ahmad è diventato simbolo di resistenza culturale durante la guerra civile siriana, suonando il pianoforte tra le macerie. Dopo essere fuggito in Europa nel 2015, si è stabilito in Germania, dove ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Beethoven per i diritti umani e, nel 2023, il Premio Yorum dal Club Tenco e Amnesty International.In collaborazione con UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per l’occasione saranno distribuite guide allo spettacolo in braille, per rendere l’esperienza accessibile anche al pubblico non vedente.L’ingresso è gratuito su prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite al link: http://bit.ly/40ROv2QIl festival proseguirà lunedì 28 luglio al Parco Princigalli, con Dario Skèpisi in scena alle 21.00 con lo spettacolo “Paradossalmente”.📍 Info e contatti:🌐 www.no-de.org📧 info@no-de.org