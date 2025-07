Beat Fest 2025: Noicattaro esplode di musica e divertimento

NOICATTARO – È entrata nel vivo la nuova edizione del Beat Fest, la grande rassegna musicale gratuita in corso nel parco polifunzionale di Noicattaro (via Madre Teresa di Calcutta), che fino a lunedì regalerà al pubblico una carrellata di concerti e dj-set all’insegna della musica, della festa e del coinvolgimento intergenerazionale.

Dopo la straordinaria partenza con l’atteso live di Lda, sabato sera, capace di unire piccoli e grandi sotto le stelle di Noicattaro, la domenica si è accesa con l’energia di Nino Vois e Moschino Dj, protagonisti di un travolgente dj-set a quattro mani. A seguire, il format Pop in Town ha portato sul palco le sonorità contemporanee della nuova generazione, mescolando trap, urban e pop commerciale.

Applausi e cori per Yung Snapp, uno dei nomi più caldi della scena rap napoletana: producer e artista in costante ascesa, ha incantato il pubblico con la sua carica e il suo stile inconfondibile, frutto di un percorso che lo ha visto collaborare con mostri sacri del panorama italiano come Gué Pequeno, Clementino, Luchè e Fabri Fibra, portando sul palco tutta la potenza del collettivo SLF.

La serata ha toccato l’apice con l’esibizione del super ospite Andrea Damante, star dei dj-set italiani e internazionali. Il producer veronese ha fatto ballare il pubblico con il suo mix esplosivo di house, edm e remix delle hit più amate, in un set da club internazionale, direttamente nel cuore della Puglia.

Lunedì si chiude con tributi e percussioni

Gran finale lunedì 28 luglio con Extra Beat, che apre la serata con il coinvolgente Leon Drum Show, spettacolo di percussioni e ritmo, seguito dall’attesa performance de I Komandanti, tribute band dedicata a Vasco Rossi. Special guest della serata sarà Andrea Innesto, sassofonista storico del Blasco, che ha condiviso con lui oltre 30 anni di successi sui palchi di tutta Italia.

A fare da cornice alla musica, una vasta area Luna Park con giostre e attrazioni per i più piccoli, per rendere il Beat Fest un evento davvero a misura di famiglia.

Un evento gratuito per tutti

Il Beat Fest 2025 è organizzato da Wonderland Eventi, con il supporto del Comune di Noicattaro e il patrocinio del Parlamento Europeo, Gal Sud Est Barese, ImPuglia, Puglia Promozione e #WeAreinPuglia. Main partner dell’iniziativa è Famila.

Per informazioni e dettagli sul programma è possibile contattare il numero 393 729 5298.