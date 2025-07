Bisceglie in lutto per la tragica scomparsa di Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao: proclamato il lutto cittadino

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, i due coniugi di Bisceglie rimasti vittime di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 27 giugno sull'autostrada A1. Un destino crudele ha colpito la famiglia proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto festeggiare uno dei momenti più belli: la laurea della figlia Adriana.

La giovane, Adriana Cosmai, studentessa dell’Ateneo fiorentino appena laureatasi in Scienze giuridiche della sicurezza presso la Scuola Marescialli di Firenze, stava rientrando con i suoi genitori a Bisceglie dopo la cerimonia di proclamazione. Un viaggio che doveva essere segnato dalla gioia e dall’orgoglio si è invece trasformato in tragedia.

In segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha firmato un’ordinanza per proclamare il lutto cittadino nella giornata di giovedì 3 luglio, giorno in cui si svolgeranno i funerali. «Esprimiamo profonda vicinanza alle famiglie e a tutti coloro che hanno voluto bene a Emanuele e Patrizia», ha scritto il primo cittadino in una nota ufficiale.

I funerali avranno luogo alle ore 16:30 nella Basilica di San Giuseppe. Si prevede una grande partecipazione della cittadinanza, ancora profondamente scossa per l’accaduto.

Anche l’Università degli Studi di Firenze ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno ad Adriana Cosmai in questo momento di inimmaginabile dolore. L’intera comunità accademica ha voluto far sentire la propria vicinanza alla giovane maresciallo, colpita da una perdita così straziante proprio nel giorno della sua conquista più importante.

Una tragedia che ha lasciato attonita tutta Bisceglie, spegnendo il sorriso di due vite nel fiore della quotidianità e colpendo duramente una famiglia unita, simbolo di dedizione, amore e impegno.