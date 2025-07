Trani, onorificenze ai carabinieri De Corato e Aruta: premiati per meriti e carriera

Due figure simbolo dell’Arma dei Carabinieri a Trani sono state insignite di prestigiose onorificenze che celebrano una lunga carriera improntata a impegno, responsabilità e senso del dovere. Si tratta del Tenente Colonnello Pasquale De Corato e del Luogotenente Renato Aruta, entrambi in servizio presso il Comando Provinciale.

La cerimonia si è svolta presso l’Agorà degli Eroi del Comando Provinciale, in un clima di profondo riconoscimento istituzionale e umano. Presenti colleghi e familiari, in un abbraccio simbolico che ha voluto rendere omaggio non solo ai meriti professionali, ma anche al valore umano e morale dei due militari.

Il Ten. Col. Pasquale De Corato, Capo Ufficio Comando e già nominato Cavaliere della Repubblica, ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando, onorificenza che premia la capacità di leadership e l’efficace conduzione di incarichi di comando nel corso della carriera. Un riconoscimento che testimonia la stima e la fiducia dell’Arma nei confronti di ufficiali di comprovata esperienza.

Il Luogotenente Renato Aruta, Comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani, è stato invece insignito della Medaglia Mauriziana al Merito di Dieci Lustri di Carriera Militare, uno dei più antichi e prestigiosi riconoscimenti delle Forze Armate italiane. Concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Difesa, la medaglia viene conferita ai militari che abbiano completato cinquant’anni di carriera distinguendosi per disciplina, lealtà e spirito di servizio.

A prendere la parola durante la cerimonia è stato il Colonnello Massimiliano Galasso, Comandante Provinciale, che ha dichiarato: «Queste importanti onorificenze non rappresentano solo un traguardo personale, ma sono il simbolo di un’intera carriera vissuta all’insegna della lealtà e dell’impegno verso le istituzioni e la comunità».

Due esempi di dedizione e di servizio che rafforzano il legame tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio, testimoniando quanto sia profondo il senso di responsabilità che accompagna la divisa lungo tutta una vita.