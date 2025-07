Al via “Le fiabe sono vere”: il 4 luglio a Bari lo spettacolo d’improvvisazione “C’era una volta… o forse due!” del Teatro Osservatorio

Venerdì 4 luglio alle ore 19, presso la sede della Fondazione Giovanni Paolo II Ets in via Marche 1 a Bari, prenderà il via la rassegna “Le fiabe sono vere”, con lo spettacolo di improvvisazione teatrale “C’era una volta… o forse due!”, a cura del Teatro Osservatorio. L’evento rientra nel programma del progetto “Le Due Bari 2025”, promosso dal Comune di Bari con il supporto dei fondi POC Metro 2014–2024, e organizzato dall’associazione culturale Madimù.

Protagonisti dello spettacolo saranno gli attori del laboratorio “Improfficina”, fondato nel 2011 all’interno del Teatro Osservatorio e da allora punto di riferimento per l’improvvisazione teatrale in Puglia. La cifra distintiva dello spettacolo? Nessun copione, nessun testo predefinito, solo fantasia, gioco e partecipazione attiva del pubblico.

“C’era una volta… o forse due!” si presenta come una lezione teatrale atipica, ambientata in una classe scolastica immaginaria guidata da una maestra e abitata dai suoi allievi. A rendere tutto ancora più coinvolgente è la struttura dello spettacolo, pensata per coinvolgere direttamente gli spettatori, che vengono chiamati a contribuire fornendo luoghi, personaggi, parole, emozioni e tematiche da cui gli attori trarranno ispirazione per costruire in tempo reale una fiaba, una leggenda e un mito.

«È uno spettacolo totalmente improvvisato – ha spiegato l’attore Francesco Casareale – in cui lavoriamo sull’interazione col pubblico. La drammaturgia si crea sul momento, accettando le proposte che arrivano dalla sala, con l’obiettivo di trasformare la fantasia collettiva in un racconto condiviso».

A salire sul palco saranno Ian Algie, Francesco Casareale, Mauro Lopopolo e Claudia dell’Aquila, lo storico nucleo di Improfficina. Al loro fianco Barbara Buono nel ruolo della maestra e Giuseppe Basile, musicista e compositore, che con la sua chitarra dal vivo accompagnerà ogni momento dello spettacolo e concluderà con una sigla improvvisata ispirata alle emozioni e alle immagini evocate durante la performance.

«Ogni spettacolo è un viaggio mitico – aggiunge Casareale – che può portare Ercole in un centro commerciale o Ulisse tra le case popolari. Le eroine e gli eroi non combattono più mostri mitologici, ma affrontano le ansie quotidiane, la solitudine, l’ingiustizia. È un modo per restituire alla fiaba e al mito la loro attualità più profonda».

Lo spettacolo è adatto a un pubblico dai 7 anni in su e rappresenta un’occasione per vivere il teatro come esperienza collettiva, dove la narrazione prende vita davanti agli occhi del pubblico, che diventa protagonista tanto quanto gli attori.

📍 Fondazione Giovanni Paolo II Ets – Via Marche 1, Bari

📞 Info: 320 7504284

🕖 Inizio spettacolo: ore 19.00

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti

Un appuntamento imperdibile per chi ama la magia delle storie… inventate all’improvviso!