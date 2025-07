Bitonto Opera Festival 2025: musica e inclusione in sei serate

Torna protagonista la musica lirica nell’estate bitontina con la ventiduesima edizione del, la storica rassegna dedicata all’opera e alla cultura musicale, promossa dae dal, con il patrocinio del Comune di Bitonto. Inserito nella, l’evento si svolgerà dalanimando piazze, chiostri, le frazioni di Palombaio e Mariotto, oltre a offrire contenuti anche sul mondo digitale, con un cartellone di sei appuntamenti.

Il programma si distingue per la varietà e la ricchezza di proposte: da grandi capolavori operistici a concerti dedicati all’inclusione sociale, passando per momenti di approfondimento e divulgazione, fino a un atteso galà sotto le stelle con la celebre soprano italiana Katia Ricciarelli.

Il sipario si alza lunedì 15 luglio, alle ore 20.00, con l’esecuzione del Requiem di Mozart nella Chiesa Maria SS. Immacolata di Palombaio (ingresso libero): un omaggio solenne alle vittime di tutte le guerre, affidato alla direzione del maestro Giuseppe Maiorano e al Coro Lirico Città di Bitonto.

Domenica 21 luglio, in attesa della messa in scena dell’opera mozartiana, il festival propone la diretta Facebook “Don Giovanni è in linea”, condotta dal direttore artistico Carlo Antonio De Lucia, che guiderà il pubblico alla scoperta della trama, dei personaggi e delle curiosità di uno dei capolavori lirici più amati.

Lunedì 22 luglio, nel suggestivo giardino di Villa Jannuzzi a Mariotto (ore 20.00, ingresso libero), andrà in scena “In ascolto di Don Giovanni”, un adattamento in prosa del libretto di Mozart firmato da Cecilia Maggio, con la collaborazione della compagnia AttoReMatto e il pianoforte del maestro Fabio D’Amato: un modo originale e teatrale per avvicinarsi all’opera.

Il giorno seguente, martedì 23 luglio, la Fondazione Giovanni XXIII di Bitonto ospiterà il concerto “La voce del tempo” (ore 18.30, ingresso libero), dedicato alle persone più fragili della comunità. Il programma spazierà da arie d’opera ai classici napoletani, accompagnati da racconti e riflessioni sulla forza universale della musica, sottolineando il valore inclusivo e accessibile della cultura.

Domenica 27 luglio, nel Chiostro dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto (ore 20.30), sarà la volta di “Don Giovanni” di Mozart, nella versione integrale in due atti, eseguita dall’Orchestra Sinfonica Federiciana e dal Coro Lirico Città di Bitonto, sotto la direzione del maestro Luca Testa. Una serata da non perdere per rivivere il fascino e la caduta del celebre libertino. Biglietto d’ingresso 10 euro.

A chiudere la manifestazione, mercoledì 7 agosto, il tradizionale “Galà sotto le stelle” (ore 20.00, ingresso libero) nel Chiostro del Sacro Cuore: un viaggio emozionante tra colonne sonore e musiche da film con la partecipazione speciale del soprano Katia Ricciarelli, accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo Quadrini.

Info e prenotazioni:

Tel. 3391175513 – 3288930349

Via Pasculli, 11 – Bitonto

www.bitontooperafestival.org

Instagram: bitontooperafestival | Facebook: Bitonto Opera Festival