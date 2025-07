Borgo Experience – Sotto le Stelle 2025: la sesta edizione dell’evento più luminoso della Capitanata

FOGGIA – Un viaggio tra sapori, stelle e suggestioni artistiche: torna Borgo Experience – Sotto le Stelle, l’evento che dal 2018 anima le notti estive della Capitanata e che quest’anno, venerdì 4 luglio, giunge alla sua sesta edizione. L’appuntamento è a partire dalle ore 20:30 negli spazi all’aperto della cantina Borgo Turrito, nel cuore di Borgo Incoronata.

Il format, ormai amato dal pubblico locale e non solo, propone una fusione originale tra alta gastronomia, osservazione astronomica e intrattenimento, per un’esperienza sensoriale a 360 gradi sotto il cielo stellato.

Due i percorsi enogastronomici ideati per l’occasione – Andromeda e Via Lattea – affidati a dieci eccellenze del panorama culinario territoriale. Il primo coinvolge Seashell, Trattoria Mo, Pane e Salute, Gustaria e Battaglini, mentre nel secondo percorso i protagonisti saranno Cru Vineria & Cucina, Masseria Montaratro, Bacalajò, Nerone 3.0 e la Pasticceria Casoli. Ogni percorso sarà un viaggio nei sapori del territorio, con abbinamenti studiati per valorizzare la qualità e la creatività degli chef locali.

Come da tradizione, la serata prevede anche un momento dedicato alla scoperta del cielo notturno, grazie alla presenza degli esperti di Astronomitaly. Con l’ausilio di telescopi professionali, i partecipanti potranno osservare stelle, pianeti e costellazioni direttamente tra i filari della vigna.

Novità 2025: lo spettacolo scende in strada

L’edizione 2025 introduce un elemento inedito e spettacolare: la partecipazione di artisti di strada, che con esibizioni di trampolieri, giocolieri e performance con il fuoco arricchiranno i percorsi gastronomici, trasformando Borgo Turrito in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

La serata si concluderà con il dj set di Manule Tambasco, per chi vorrà prolungare la magia fino a notte inoltrata.

Luca Scapola: “Un format che evolve senza perdere la sua anima”

«Borgo Experience – Sotto le Stelle è una combinazione di elementi che il pubblico ormai conosce e apprezza: i percorsi enogastronomici con gli chef locali e l’osservazione astronomica in vigna», spiega Luca Scapola, titolare della cantina Borgo Turrito. «Quest’anno però abbiamo voluto aggiungere un ulteriore tocco di sorpresa, introducendo gli artisti di strada. È il nostro modo di rinnovare un format consolidato senza snaturarlo. Crediamo che eventi come questo siano essenziali per il territorio: creano occasioni di incontro, valorizzano le eccellenze locali e dimostrano che la Capitanata ha molto da offrire in termini di qualità enogastronomica e di accoglienza».

Con questo spirito, Borgo Turrito si conferma promotore di un’offerta culturale ed enogastronomica capace di attirare un pubblico sempre più vasto, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione di una delle aree più affascinanti e autentiche della Puglia.

📍 Info e prenotazioni: eventi.borgoturrito.it