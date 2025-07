Juventus eliminata dal Mondiale per Club: il Real Madrid vince 1-0 con un colpo di testa di Gonzalo García

Real Madrid CF fb

Primo tempo equilibrato

MIAMI – La corsa della Juventus al Mondiale per Club FIFA 2025 si ferma agli ottavi di finale. All’Hard Rock Stadium di Miami, i bianconeri vengono eliminati dal Real Madrid, vittorioso per 1-0 grazie a un gol di testa del giovane Gonzalo García al 55’. I Blancos accedono così ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey.

L’avvio del match è stato contraddistinto da grande intensità e un equilibrio tattico tra le due squadre. La Juventus ha provato a pungere in profondità con gli scatti di Kolo Muani e le iniziative di Kenan Yildiz, che al 7’ ha messo il francese davanti a Courtois, senza però riuscire a trovare la rete. Il Real Madrid ha risposto con le conclusioni da fuori area di Valverde e gli inserimenti di Bellingham, fermati da un Di Gregorio in giornata di grazia. Si va al riposo sullo 0-0, con il portiere bianconero già autore di cinque interventi decisivi.

Gonzalo García decisivo

Nel secondo tempo, il Real Madrid aumenta la pressione, prendendo il controllo del gioco. La Juventus inizia a soffrire e al 55’ arriva l’episodio che decide la gara: cross perfetto di Alexander-Arnold dalla destra e stacco imperioso di Gonzalo García, che trafigge Di Gregorio per il gol dell’1-0. Per l’attaccante spagnolo si tratta della terza rete nel torneo, che lo consacra come protagonista dell’edizione.

Reazione Juventus, ma il Real controlla

La squadra di Tudor prova a reagire, alzando il baricentro e inserendo forze fresche come McKennie, Koopmeiners e Kostić. Nico González sfiora il pari con un rasoterra al 70’, ma Courtois è attento. Dall’altra parte, il Real Madrid continua a rendersi pericoloso, con Di Gregorio che chiude ancora la porta su Valverde e Arda Güler. Nonostante sei minuti di recupero, la Juventus non riesce a trovare il gol e saluta la competizione.

Di Gregorio monumentale, ma non basta

Il portiere bianconero esce comunque tra gli applausi: con 10 parate è il primo a raggiungere la doppia cifra in una gara del torneo dai tempi di Yassine Bounou nel 2025. Ma le sue prodezze non bastano per evitare l’eliminazione.

Prossima sfida per il Real Madrid

Il Real Madrid vola ai quarti, dove incontrerà la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey. Per la Juventus, invece, termina l’avventura al Mondiale per Club con l’amarezza dell’eliminazione ma anche con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle favorite.

REAL MADRID - JUVENTUS 1-0

Marcatori: 55’ García (R)

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde (91’ Ceballos), Bellingham, Arda Güler (79’ Modric), Fran García; Vinícius Júnior, Gonzalo García (69’ Mbappé).

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (87’ Gatti), Kelly (60’ Nico González); Costa, Locatelli (87’ McKennie), Thuram, Cambiaso; Conceição (61’ Kostić), Yildiz (72’ Koopmeiners); Kolo Muani.

Ammoniti: Bellingham (88’)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Stadio: Hard Rock Stadium, Miami