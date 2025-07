Brindisi, incontro dal titolo 'Europa al femminile. Politica, lavoro, sport e cultura' a cura del M5S

BRINDISI – Venerdì 11 luglio alle ore 19:00 a Brindisi presso Palazzo Festa, in Via Ferrante Fornari 26, si terrà l'incontro a cura del M5S dal titolo "Europa al femminile. Politica, lavoro, sport e cultura". – Venerdì 11 luglio alle ore 19:00 a Brindisi presso Palazzo Festa, in Via Ferrante Fornari 26, si terrà l'incontro a cura del M5S dal titolo "Europa al femminile. Politica, lavoro, sport e cultura".





Un confronto aperto e ispirato sul ruolo delle donne nella politica e nella costruzione di un’Europa più giusta, inclusiva e pacifica. L’evento è promosso dall’europarlamentare Valentina Palmisano (Movimento 5 Stelle), che aprirà i lavori con un intervento dal titolo ‘Donne e politica: il tempo della trasformazione’, ricco di dati, pensiero femminile e stimoli concreti per un modo nuovo di intendere il potere.





Saranno presenti gli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle Carolina Morace e Mario Furore, impegnati su temi cruciali come diritti, parità di genere, sport come strumento di emancipazione e il futuro della pace in Europa. Seguirà l’intervento del coordinatore regionale pugliese del MoVimento 5 Stelle e deputato Leonardo Donno, da sempre attento alle tematiche di giustizia sociale e partecipazione democratica.





Interverranno, inoltre: Marina Suma, componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, con l’intervento "Le Madri d’Europa: Donne, Pace e Memoria"; Roberto Fusco, consigliere comunale, con un contributo sulla transizione ecologica ed economica a Brindisi, valorizzando la prospettiva femminile; Riccardo Di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca.





L’incontro sarà guidato da Ruggiero Valzano, rappresentante del gruppo territoriale del M5s, che auspica un momento ricco di dialogo e coinvolgimento locale. Al termine dell’incontro, è previsto un piccolo buffet conviviale.