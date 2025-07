Francavilla Fontana, venerdì 11 luglio in piazza Giovanni XXIII in scena 'Cavalleria Rusticana'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 11 luglio alle 21.15 in piazza Giovanni XXIII andrà in scena Cavalleria Rusticana, la celebre opera di Pietro Mascagni tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga. - Venerdì 11 luglio alle 21.15 in piazza Giovanni XXIII andrà in scena Cavalleria Rusticana, la celebre opera di Pietro Mascagni tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga.





L’interpretazione musicale sarà a cura dell’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Giovanni Rinaldi con la regia teatrale di Luigi Travaglio. Sul palco, sotto la cupola più alta del Salento, saliranno Carmen Lopez, Paolo Spagnulo, Alina Sivitskaya, Gianfranco Cappelluti e Giulia Maggio.





"Venerdì 11 luglio – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – Piazza Giovanni XXIII accoglierà una delle opere italiane più celebri nel mondo. Uno spettacolo di grande intensità che abbiamo fortemente voluto per offrire alla Città una serata alla scoperta di uno dei più preziosi patrimoni immateriali del nostro Paese, l’opera, spesso più apprezzata all’estero ma che tutti dobbiamo sforzarci di tramandare alle giovani generazioni".





La storia, ambientata in un villaggio siciliano nel giorno di Pasqua, ruota attorno a un triangolo amoroso e alle sue fatali conseguenze. Turiddu, appena tornato dal servizio militare, scopre che Lola, la donna che amava, ha sposato Alfio, un carrettiere. Nonostante ciò, Turiddu inizia una relazione con Santuzza. Quando Santuzza scopre che Turiddu ha ripreso la relazione con Lola, rivela il tradimento ad Alfio che, accecato dalla gelosia e dall'onore tradito, sfida Turiddu a duello.





In piazza saranno disponibili posti a sedere non prenotabili. Lo spettacolo è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola Musicale e l’Associazione Auditorium. Ingresso libero e gratuito.