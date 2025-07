Calcio in lutto: muore in un incidente stradale Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Con lui anche il fratello André

– Un dramma scuote il mondo del calcio internazionale:, attaccante dele della, è morto in un tragicoavvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio nella provincia di, in Spagna. Aveva. Con lui ha perso la vita anche il fratello, 26 anni, calciatore del, club della seconda divisione portoghese.

A dare per primo la notizia è stato il quotidiano spagnolo Marca, poi confermata anche da As. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i due fratelli è uscita di strada all’altezza del chilometro 65 della A-52, nel territorio del comune di Cernadilla, intorno all’1:30 di notte. Dopo lo schianto, il veicolo ha preso fuoco e le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera carrozzeria, estendendosi anche alla vegetazione circostante. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Jota si trovava in Spagna per una breve vacanza estiva. Solo dieci giorni fa, il 22 giugno, aveva sposato la compagna di lunga data Rute Cardoso, con cui aveva tre figli. La notizia della sua morte ha suscitato commozione in tutto il mondo sportivo, con messaggi di cordoglio arrivati da club, federazioni, compagni di squadra e tifosi.

Una carriera in costante ascesa

Diogo José Teixeira da Silva, questo il suo nome completo, aveva iniziato la carriera professionistica al Paços de Ferreira, dove si era subito distinto per talento, velocità e istinto da goleador. Nel 2016 il passaggio all’Atlético Madrid, anche se non indossò mai la maglia dei colchoneros in gare ufficiali. Un anno in prestito al Porto ne rafforzò l’esperienza internazionale.

Il vero salto arrivò con il trasferimento al Wolverhampton, nel 2017. In tre stagioni coi Wolves, Jota mise a segno oltre 40 gol, risultando determinante nella promozione in Premier League e nell'affermazione del club tra le realtà solide del campionato inglese.

Nel 2020 il trasferimento al Liverpool, dove conquistò la fiducia di Jürgen Klopp grazie alla sua duttilità e all’abilità nel ricoprire più ruoli nel tridente offensivo. Con i Reds vinse FA Cup, Carabao Cup e, nel 2025, anche la Premier League.

Una stella della Nazionale portoghese

Con la maglia della Nazionale, Jota debuttò nel 2019, entrando presto nel gruppo dei titolari. Partecipò agli Europei e alla Nations League, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del trofeo nell’ultima edizione, grazie anche ai suoi gol e alla sua capacità di integrarsi con campioni come Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

Il cordoglio del mondo del calcio

Appena appresa la notizia, il Liverpool FC ha diffuso una nota in cui si legge:

“Siamo devastati dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Un compagno straordinario, un padre affettuoso, un calciatore esemplare. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e con quella del fratello André”.

Anche la Federcalcio portoghese ha espresso profondo cordoglio, annunciando che tutte le competizioni nazionali osserveranno un minuto di silenzio in memoria dei fratelli Jota nel prossimo turno di campionato.

Una tragedia improvvisa spezza la vita e la carriera di un campione amato e rispettato, lasciando un enorme vuoto nel cuore di tifosi, amici e familiari.

Buen Camino, Diogo.