Taranto, domani i funerali di Claudio Donnaloia: il primo dei quattro amici dispersi in mare

TARANTO - Saranno celebrati, a, i funerali di, il primo dei quattro giovani dispersi in mare a essere stato ritrovato dalle squadre dellae della

La salma, restituita ai familiari nelle scorse ore, è attualmente composta presso la camera mortuaria dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

La cerimonia funebre si svolgerà alle 17:30 presso la Parrocchia di Sant’Antonio, nel capoluogo ionico, dove amici, parenti e concittadini si riuniranno per un ultimo saluto.

La tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità tarantina, rimasta col fiato sospeso per giorni in attesa di notizie sui quattro ragazzi scomparsi in mare. Claudio Donnaloia è il primo di loro a essere stato ritrovato, lasciando dietro di sé un dolore profondo e un vuoto difficile da colmare.