Calciomercato: il Lecce cede il portiere Marco Bleve alla Carrarese

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il portiere Marco Bleve alla Carrarese a titolo definitivo. Il calciatore era in prestito alla squadra toscana. Bleveha firmato con la Carrarese fino al 30 giugno 2027. Nella stagione che è terminata il 13 maggio Bleve ha disputato 26 partite nella Carrarese in Serie B. Bleve nella sua carriera ha giocato nel Lecce, nel Catanzaro, nella Ternana, nel Martina Franca, nel Lecce Primavera, nel Lecce Under 19 e nelle squadre giovanili del Lecce.

Nei prossimi giorni il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’ area tecnica Pantaleo Corvino dovranno attivarsi sul calcio mercato per acquistare in prestito o a titolo definitivo un terzo portiere. Infatti il portiere titolare del Lecce è Wladimiro Falcone mentre il secondo portiere è il tedesco Christian Fruchtl. Nel prossimo campionato di Serie A i pugliesi cercheranno di raggiungere la salvezza.