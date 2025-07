Tennis, torneo di Wimbledon: Fritz e Alcaraz si qualificano per la semifinale

FRANCESCO LOIACONO 1

Nei quarti di finale del torneo sull’ erba di Wimbledon l’ americano Taylor Fritz vince

6-3 6-4 1-6 7-6

contro il russo Karen

Khachanov

e si qualifica per la semifinale.

Nel primo set l’ americano con un servizio molto preciso prevale sul russo. Nel secondo set

Frirz

con i pallonetti si impone su

Khachanov

.

Nel terzo set il russo con i passanti incrociati si aggiudica questa fase di partita. Nel quarto set grande equilibrio fino al 6-6, necessario il tie-break dove Fritz con il rovescio e i veloci colpi da fondo campo ottiene il successo. Per Fritz è la prima semifinale della sua carriera a Wimbledon. Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince 6-2 6-3 6-3 contro il britannico Cameron Norrie e si qualifica per la semifinale. Tra le donne nei quarti di finale la bielorussa ArynaSabalebka vince 4-6 6-2 6-4 contro la tedesca Laura Siegemund e si qualifica per la semifinale. L’ americana Amanda Anisimovaprevale 6-1 7-6 sulla russa Anastasija Pavlyuchenkova.