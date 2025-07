Calciomercato: Till Winkelmann lascia il Lecce e firma con il Foggia fino al 2027

LECCE - Ilha ufficializzato ladell’attaccante tedescoal, club militante nel prossimo campionato di. Il giocatore ha firmato un contratto con i rossoneri valido fino al

Classe 2005, Winkelmann è cresciuto calcisticamente nel Werder Brema, dove ha militato in tutte le formazioni giovanili, dall’Under 17 fino alla Primavera. Prima del suo arrivo in Italia, aveva vestito anche le maglie dell’Hannover e della Germania Under 17, con cui ha collezionato 3 presenze da titolare. Con i salentini ha giocato nel Lecce Primavera, nell’Under 19 e ha fatto parte della prima squadra.

Attaccante alto 1,83 metri, si distingue per la sua forza fisica, la capacità di gioco aereo e le conclusioni da fuori area, in particolare con il destro. Il trasferimento rappresenta per lui una nuova sfida, in un club ambizioso come il Foggia, deciso a rilanciarsi in Serie C.

Ora il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, sarà chiamato a muoversi sul mercato in entrata per individuare un sostituto all’altezza. In vista del prossimo campionato di Serie A, l’obiettivo principale dei giallorossi sarà come sempre la salvezza, ma con un occhio attento alla crescita dei giovani talenti.