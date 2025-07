Luciano Darderi trionfa a Umago: secondo titolo ATP consecutivo per l’azzurro

FRANCESCO LOIACONO -continua il suo momento magico e conquista il titolo all’, in Croazia, battendo in finale lo spagnolocon il punteggio diin un’ora e 45 minuti, sulla terra rossa del torneo istriano.

Nel primo set, l’azzurro ha sfruttato un servizio solido e preciso, prendendo da subito il controllo del gioco e mettendo in difficoltà Taberner. Il secondo parziale è stato inizialmente equilibrato fino al 3-3, ma poi Darderi ha alzato il livello con rovesci profondi e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo il match con autorità.

Per il 22enne italo-argentino si tratta del secondo titolo ATP consecutivo, dopo il trionfo della settimana scorsa nel torneo di Båstad, in Svezia, e del quarto titolo ATP in carriera. Una crescita impressionante che lo sta proiettando sempre più in alto nel ranking mondiale e tra i protagonisti del circuito.

Darderi ha raggiunto la finale superando in semifinale l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 7-6 6-3, mentre Taberner era arrivato all’atto conclusivo dopo aver dominato il bosniaco Damir Dzumhur per 6-2 6-1.