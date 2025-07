Cambiamento climatico, la Cina premia i ricercatori di Taranto

Riconoscimento per la Cte Calliope nell’ambito della prestigiosa International Conference on Climate Leadership. Taranto unica rappresentanza italiana.





TARANTO - Straordinario riconoscimento in Cina per la CTE Calliope di Taranto. Il direttore scientifico, Rodolfo Sardone, ha ricevuto il "Best Paper Award", nell’ambito della prestigiosa International Conference on Climate Leadership, conferenza mondiale interamente dedicata al cambiamento climatico, organizzata ad Harbin nei giorni 21 e 22 luglio.





A confronto con enti e istituzioni, ricercatori provenienti da tutto il mondo. Tra loro, anche Sardone - selezionato quale unico rappresentante italiano – che ha presentato un contributo scientifico di grande rilievo, frutto della collaborazione tra CTE Calliope e ASL Taranto. Si tratta di uno studio sulle isole di calore urbane, fenomeni sempre più rilevanti per il loro impatto sulla salute pubblica, in particolare nelle aree metropolitane.





Durante il convegno, sono state illustrate le innovative tecniche di modellazione utilizzate da Calliope che integrano intelligenza artificiale e metodi avanzati di “data fusion”. Queste tecnologie permettono di combinare efficacemente i dati raccolti attraverso sensori proprietari sviluppati dall’hub di Taranto (finanziato da Mimit e Regione Puglia) con informazioni satellitari, consentendo analisi dettagliate e previsioni precise sui potenziali effetti del cambiamento climatico sulla salute urbana.





A promuovere la conferenza internazionale, University College London, Chinese Economic Association e Harbin Institute of Technology, leader mondiale nella ricerca aerospaziale, particolarmente attento alla pianificazione urbana sostenibile e caratterizzato da un crescente impegno nella transizione energetica dal carbone alle energie rinnovabili, oltre che nello sviluppo di tecnologie avanzate per batterie basate su terre rare.





Questo evento si caratterizza come piattaforma per il dialogo interdisciplinare e la condivisione di dati e risultati finalizzati ad accelerare i progressi verso emissioni zero, resilienza climatica e sviluppo sostenibile.





«Essere selezionati quali unici rappresentanti italiani – commenta Sardone – è per noi della CTE Calliope motivo di grande orgoglio. Un risultato eccezionale per il nostro hub di ricerca e innovazione che ha il cuore pulsante in una città complessa come Taranto, ma che si apre a livello globale. Il successo della presentazione evidenzia l’importanza della collaborazione internazionale e dell’uso della tecnologia per affrontare efficacemente le sfide globali del cambiamento climatico. A questo si aggiunge il premio ricevuto, tra i 500 paper partecipanti, che ci spinge ancor più verso la tutela della salute nell’ambito dell’approccio One Health. La due giorni rappresenta il primo convegno mondiale sul cambiamento climatico organizzato in Cina che sta puntando ad una riduzione delle emissioni di gas serra evolvendosi rapidamente verso modelli sostenibili e innovativi per la salute e le energie rinnovabili, realmente lontani dalla dipendenza dal gas e dal pericoloso uso del carbone. Dalla Cina è arrivato un messaggio forte: nel contesto attuale, la leadership climatica è una necessità e anche una visione ambiziosa che deve appartenere a governi, industrie, comunità e territori. E noi siamo molto felici di aver portato Taranto in questo parterre così autorevole».