Visual Merchandising: quando l’esperienza visiva diventa strategia

Nel panorama contemporaneo, dove l'immagine e l'emozione guidano le scelte del consumatore, il Visual Merchandising si afferma come disciplina strategica per rafforzare il legame tra brand e cliente. In un retail sempre più “phygital”, dove lo spazio fisico dialoga con quello digitale, l’esperienza d’acquisto diventa racconto, spettacolo e posizionamento. È in questo contesto che si inserisce la nuova ed esclusiva partnership tra Italian Design Institute (IDI) e Louis Vuitton Italia.

Grazie a questa collaborazione, gli studenti più meritevoli del Corso in Visual Merchandising di IDI avranno la possibilità di accedere a stage formativi all’interno degli store Louis Vuitton in Italia, confrontandosi direttamente con professionisti del settore in ambienti dove estetica, heritage e innovazione convivono armoniosamente.

Il Corso in Visual Merchandising di IDI – realtà fondata dall’imprenditore Nicola Carbonara – è pensato per formare professionisti capaci di progettare spazi espositivi e retail che influenzano concretamente il comportamento d’acquisto. Il programma didattico integra teoria e pratica, con un focus su phygital retail, e-commerce visual, collaborazioni con stylist e fotografi, e contenuti per social media.

«La partnership con Louis Vuitton Italia rappresenta per i nostri studenti un’opportunità unica per crescere professionalmente e confrontarsi con una realtà che definisce gli standard del lusso a livello globale», dichiara Nicola Carbonara, fondatore di IDI.

«Questa collaborazione è coerente con la nostra visione formativa: preparare professionisti versatili, creativi e strategici, pronti ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione», aggiunge Tania Sette, direttrice didattica di IDI.

Con questo accordo, IDI conferma il proprio ruolo di ponte tra formazione e impresa, sostenendo da oltre vent’anni l’ingresso dei giovani talenti nel mondo del lavoro attraverso percorsi concreti, qualificanti e allineati alle esigenze del mercato.