Cisternino, giovedì al via il '27° Festival Internazionale Bande Musicali Valle d’Itria'

Dal 24 al 27 luglio il cuore della Valle d’Itria torna ad essere capitale della musica con bande e majorettes da tutta Europa. Domenica il concerto gratuito di Antonella Ruggiero.





CISTERNINO (BR) - Cresce l’attesa a Cisternino per la 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d’Itria" in programma da questo giovedì a domenica 27 luglio.





Quattro giorni che porteranno in un ambiente tutto pugliese e suggestivo come solo il centro storico di Cisternino riesce ad essere, bande e majorettes da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia per un grande festival internazionale diretto dal M° Donato Semeraro.





Prima serata della kermesse sarà questo giovedì 24 luglio, dalle 21:00 in piazza Garibaldi, con il concerto di Prologue dei padroni di casa Junior Band AMC e Orchestra di Fiati "Vitino Zizzi" di Cisternino.





Gli ospiti nazionali ed internazionali, invece, sfileranno in via San Quirico per raggiungere piazza Garibaldi accompagnati dalle auto d’epoca del club Vecchie Passioni venerdì 25 luglio dalle 21:00. Insieme all’Orchestra di Fiati "Vitino Zizzi" e la Junior Band AMC al Festival Bandisitico della Valle d’Itria arriveranno anche l’Orchestra di Fiati di Zlin (Repubblica Ceca), il Corpo Bandistico "Il Pentagramma" di Vizzini (CT), la Banda Musicale "Fabrizio Caroso" di Sermoneta (LT), la Banda Municipal di Lleida (Spagna), le Majorettes di Mohelnice (Repubblica Ceca) e la Kleintje Pils (Olanda).

Una composizione variegata che darà il via a qualcosa di molto di più di una semplice parata: un corteo in cui la musica è espressione di culture che si incontrano, si mescolano e raggiungono nuove persone.

Subito dopo si accenderanno i riflettori sul palco di piazza Garibaldi dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Perrini, salirà il più importante quartetto di ottoni in Italia e tra i più importanti in Europa: il Gomalan Brass Quintet. Un gruppo eclettico di cinque componenti che accompagnerà il pubblico del festival in un viaggio dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza dimenticare la musica leggera. Uno spettacolo che ha viaggiato in tutto il mondo riscuotendo un successo unico.





Sabato 26 luglio continua la Festa con il grande concerto tutto dedicato agli ospiti internazionali che trasformeranno piazza Garibaldi in una grande piazza Europea a partire dalle ore 21:00.





Ultima serata da non perdere sarà domenica 27 luglio, a partire dalle ore 21:00. Il Festival si allargherà abbracciando l’intero centro storico della Città tra i borghi più belli d’Italia con un concerto diffuso delle bande ospiti in più postazioni. Sul palco di Piazza Garibaldi, invece, la voce unica ed affascinante di Antonella Ruggiero. La storica frontgirl dei Matia Bazar porterà alla kermesse cistranese un repertorio versatile, così come la sua carriera, capace di spaziare dal repertorio sacro alla lirica passando per opere contemporanee e nuove sonorità extraeruopee.





Oltre alla musica, il Festival coinciderà anche quest’anno con la 34ª festa dell’AVIS ed il 17º Memorial "Gino Bernardi".





Quattro giorni di grande musica che porteranno l’Europa a Cisternino grazie all’impegno dell’Associazione Musicale "Città di Cisternino", la collaborazione del Comune di Cisternino, il sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo che quest’anno per la prima volta sostiene il festival ed il patrocinio della Regione Puglia.





Appuntamento dal 24 al 27 luglio a Cisternino (BR) per ascoltare nuova musica, riscoprire melodie e vivere una Valle d’Itria che si fa capitale della musica europea.