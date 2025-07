Canosa di Puglia si tinge ancora di rossonero: Brocchi e Serginho ospiti del Milan Club l’8 luglio

- Dopo il grande successo dell’evento del 25 giugno con Filippo Galli, Christian Abbiati e Luca Serafini, il Milan Club Canosa di Puglia torna ancora protagonista con una nuova serata da non perdere. In occasione del terzo anniversario dalla sua fondazione, il club organizza un esclusivo Aperitivo Meet & Greet con due icone della storia rossonera: Cristian Brocchi e Serginho.L’appuntamento è fissato per martedì 8 luglio alle ore 19:30, presso l’elegante Amira Lounge Bar, in Via Sassari 6 a Canosa di Puglia. Un’occasione unica per tutti i tifosi del Milan e gli appassionati di calcio per incontrare da vicino due grandi protagonisti del passato recente del Diavolo.Un evento da veri milanisti, l’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi celebrativi del Milan Club di Canosa di Puglia, fondato con l’obiettivo di riunire i tifosi rossoneri della zona e promuovere momenti di aggregazione e passione sportiva. Dopo la partecipazione calorosa registrata lo scorso 25 giugno, il club ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella.Serginho, il "Concorde" brasiliano, celebre per la sua velocità e le sue discese sulla fascia sinistra, e Cristian Brocchi, centrocampista grintoso e uomo spogliatoio durante l’epoca d’oro targata Ancelotti, saranno a disposizione dei tifosi per foto, autografi e un brindisi insieme."È un onore ospitare due bandiere del Milan come Brocchi e Serginho nella nostra città – ha dichiarato il presidente del Milan Club di Canosa di Puglia, Ivan Mattarese – questi eventi dimostrano quanto sia viva e appassionata la nostra comunità rossonera. Vogliamo continuare a crescere, coinvolgere giovani e famiglie, e portare sempre più il Milan tra la gente."Un evento imperdibile per chi ha il rossonero nel cuore. Il Milan Club Canosa di Puglia vi aspetta per festeggiare insieme una passione che non conosce confini.L’evento prevede un aperitivo in stile elegante e rilassato, per creare un’atmosfera familiare e coinvolgente. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 347 312 4394 (disponibile anche su WhatsApp).