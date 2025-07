Europei Femminili, Italia-Belgio 1-0: decide Caruso, azzurre al comando del Gruppo B

Nazionale femminile di calcio

FRANCESCO LOIACONO – Buona la prima per la Nazionale Femminile di Andrea Soncin, che debutta con una vittoria nell’Europeo 2025 battendo il Belgio 1-0 nella gara inaugurale del Gruppo B, giocata allo stadio Tourbillon di Sion.

La partita è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria del calciatore portoghese Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale a soli 28 anni.

La cronaca del match

Primo tempo ricco di occasioni. Dopo appena due minuti, è il Belgio a sfiorare il vantaggio con Tessa Wullaert, ma la mira non è precisa. Al 17’ rispondono le azzurre con Arianna Caruso, che va vicina al gol con un’iniziativa personale. Al 25’ Mariam Toloba conclude fuori di destro per il Belgio, mentre al 29’ l’Italia si rende ancora pericolosa con un colpo di testa di Emma Severini che non trova lo specchio.

Il gol che sblocca la gara arriva al 44’: Lucia Di Guglielmo scende sulla destra e serve un perfetto cross basso che Caruso trasforma in rete con un elegante tocco al volo di destro. È l’1-0 Italia.

Nella ripresa, le azzurre sfiorano più volte il raddoppio. Al 63’ (18’ st) Cristiana Girelli non riesce a concretizzare una buona occasione. Al 80’ (35’ st) Martina Piemonte va vicino al gol con una conclusione insidiosa. Al 87’ (42’ st) ancora protagonista Caruso, che sfiora la doppietta personale, mentre al 89’ (44’ st) Cecilia Salvai manca il 2-0 di un soffio.

Prossimo impegno contro il Portogallo

Con questo successo, l’Italia parte col piede giusto nel girone e guarda con fiducia al prossimo appuntamento: lunedì 7 luglio alle ore 21, a Ginevra, sfiderà il Portogallo, in una sfida già importante per la corsa alla qualificazione.

Marcatori: 44’ Caruso (ITA)

Prossima partita: Italia–Portogallo, lunedì 7 luglio ore 21:00, Ginevra