Potenza si veste di Triumph: inaugurato il nuovo store My Atelier in Via del Gallitello

POTENZA - Potenza accoglie con entusiasmo un nuovo protagonista dello shopping di qualità: Triumph, il celebre marchio di lingerie, ha inaugurato il suo innovativo store My Atelier in Via del Gallitello 247, portando in città un concept moderno che celebra la bellezza dell’individualità, in linea con il motto del brand.Dietro questa apertura c’è una storia tutta potentina: l’imprenditore Pietro Grassi, nato e cresciuto in città, ha scelto di investire nel suo territorio, puntando su un marchio solido e iconico come Triumph. “Potenza ha un potenziale enorme”, ha dichiarato con orgoglio, affiancato in questa avventura dal partner Nunzio Spagnoli.L’arrivo di My Atelier a Potenza non è solo una novità commerciale, ma rappresenta un vero evento per il Sud Italia, segnando una tappa fondamentale nella strategia di espansione del brand nell’area. Elisa Passuello, senior area manager per il Sud Europa, ha evidenziato il valore strategico della città, che si aggiunge alle sedi già attive di Bari e Pompei, in un anno – il 2025 – che vede Elisabetta Canalis come volto ufficiale della campagna Triumph.Anche Nunzio Spagnoli, coinvolto attivamente nell’opening, ha sottolineato l’importanza di riportare in città brand con una lunga storia e tradizione, capaci di valorizzare il tessuto economico e sociale locale. Una scelta che ha premiato Triumph, marchio storico con oltre 137 anni di eccellenza nel settore della lingerie, sinonimo di qualità e innovazione.L’inaugurazione è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni: il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha voluto essere presente per congratularsi con i giovani imprenditori. Ha elogiato l’iniziativa per aver contribuito alla crescita economica della città, anche grazie alle nuove assunzioni di giovani talenti locali.La serata di apertura è stata un vero e proprio evento glam: a firmare la colonna sonora ci ha pensato la dj Nela Abib, mentre il tocco frizzante è stato offerto dai cocktail unici preparati dalle barladies Emanuela e Fabrizia della Barmacia, capaci di trasformare l’evento in un’esperienza multisensoriale all’insegna dello stile e del divertimento.Situato in una zona strategica e vivace della città, il nuovo store Triumph My Atelier promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca lingerie di alta qualità, comfort e un’esperienza di shopping personalizzata e accogliente.Potenza ha un nuovo indirizzo per la lingerie perfetta: benvenuto Triumph My Atelier!