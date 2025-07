Carlos Alcaraz incoraggia i runner nel suo nuovo ruolo da Chief Progress Officer di Hipro

Fresco della sua nomina a Chief Progress Officer di HiPRO, il pluricampione Slam Carlos Alcaraz ha fatto nei giorni scorsi una comparsa a sorpresa a Madrid per incoraggiare i runner, nel suo primo atto ufficiale nel nuovo ruolo.

Armato di megafono e del suo iconico "Vamos!”, Carlos ha caricato di energia i partecipanti mentre tagliavano il traguardo di una corsa di 5 km attraverso il parco Casa de Campo a Madrid. La sua presenza motivazionale ha segnato il lancio delle prime "Progress Sessions” di HiPRO - una nuova iniziativa pensata per ispirare le persone a perseguire la propria crescita personale, che si tratti di indossare le scarpe da corsa per la prima volta, o di inseguire obiettivi da professionisti. Carlos sa che avere HiPRO come parte della sua alimentazione gli fornisce le proteine necessarie per supportarlo nel suo percorso, dai servizi mozzafiato ai recuperi inarrestabili.

Al termine della corsa, Carlos ha premiato i partecipanti con ricordi celebrativi dei loro traguardi, sottolineando il messaggio che il progresso può assumere molte forme. Tutti i partecipanti hanno anche potuto provare i gusti "Progress” ad alto contenuto proteico di HiPRO, creati appositamente per questo evento.

Riflettendo sull'evento, Carlos Alcaraz ha dichiarato: "Incitare i runner e vedere da vicino la loro determinazione ed energia mi ha ricordato quanto possa essere potente una mentalità orientata al progresso. Che fosse il primo 5K di qualcuno o il centesimo, ogni runner stava inseguendo la propria versione di crescita, ed è proprio questo il senso dell'iniziativa. Sono orgoglioso di aver preso parte alla prima Progress Session di HiPRO e di supportare una community che continua ad andare avanti, passo dopo passo.”

Questa apparizione segna l'inizio della prima iniziativa di Alcaraz come Chief Progress Officer. Attraverso la sua partnership pluriennale con HiPRO High Protein, continuerà a ispirare una community globale ad abbracciare la propria definizione di progresso.