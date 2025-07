Carovigno si aggiudica 700 mila euro per lo sport, finanziato il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino

CAROVIGNO (BR) - Grazie al bando "Sport e Periferie", l’Amministrazione comunale di Carovigno porta a casa un finanziamento strategico per lo sviluppo urbano e sociale della città, - Grazie al bando "Sport e Periferie", l’Amministrazione comunale di Carovigno porta a casa un finanziamento strategico per lo sviluppo urbano e sociale della città,





"Ebbene sì, anche questa volta ce l’abbiamo fatta" – dichiarano con soddisfazione da Palazzo di Città. Il Comune di Carovigno ha ottenuto un importante risultato aggiudicandosi un finanziamento da 700 mila euro nell’ambito del bando ministeriale "Sport e Periferie", di cui 625.800 euro a fondo perduto.





Un traguardo che testimonia la visione strategica dell’Amministrazione comunale e l’impegno costante nella promozione dello sport, dell’inclusione e della rigenerazione urbana. Il progetto finanziato prevede un’ampia serie di interventi che restituiranno alla comunità un impianto sportivo moderno, efficiente, accessibile e all’avanguardia.





Nel dettaglio, il piano di riqualificazione include: efficientamento energetico con impianti fotovoltaico e solare termico; abbattimento delle barriere architettoniche; realizzazione di un’area parcheggio esterna; adeguamento del sistema delle uscite di sicurezza; creazione di spazi riservati a mezzi di soccorso e società sportive; realizzazione di campi polifunzionali per basket, volley, padel e bocce, con accessibilità garantita per le persone con disabilità; nuova pavimentazione per le aree esterne al campo di gioco.





"Oltre a questi interventi – aggiungono il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e l’assessore alle infrastrutture sportive Luigi Orlandini – vanno ricordati i lavori già realizzati nei mesi scorsi: la ristrutturazione degli spogliatoi e il rifacimento del campo con l’installazione del manto in erba sintetica. Si tratta di un’azione concreta e strutturale che permetterà di restituire alla città un impianto completo, accessibile, sicuro e moderno, di cui essere orgogliosi".





Il progetto rappresenta un passo fondamentale nel percorso di valorizzazione delle periferie urbane e di promozione dello sport come strumento di coesione sociale e crescita giovanile. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questo risultato e ribadisce il proprio impegno nella costruzione di una Carovigno più inclusiva, dinamica e proiettata verso il futuro.