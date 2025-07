Casamassima, mamma cane abbandonata sotto il sole con 10 cuccioli: l'appello del NOGEZ di Bari

CASAMASSIMA - “La pietà sembra essere un sentimento dimenticato dal mondo” – si apre così il toccante post pubblicato dal NOGEZ di Bari dopo il ritrovamento, a Casamassima, di una cagna con dieci cuccioli abbandonati in campagna sotto il sole cocente.

A segnalare la presenza degli animali è stato un cittadino che ha notato un’auto ferma nella zona. Allertata la squadra del NOGEZ, i volontari si sono recati immediatamente sul posto, attivando la procedura di pronto soccorso. “La mamma è un po’ sofferente e i cuccioli affamati” – si legge nel post – “ma nel complesso sembrano stare bene”.

L’abbandono, oltre che un gesto crudele, rappresenta un reato perseguibile penalmente. “Chi ha commesso questo atto abominevole, se individuato, sarà punito per legge” ribadisce l’associazione, che invita chiunque abbia visto o sappia qualcosa a farsi avanti con informazioni utili.

Intanto, l’urgenza è ora garantire cure e sostegno alla mamma e ai suoi piccoli. Il NOGEZ lancia un doppio appello: da un lato per l’adozione dei cuccioli, una volta svezzati, e dall’altro per la raccolta di cibo specifico per la mamma, che ha bisogno di un’alimentazione adeguata per affrontare la delicata fase dell’allattamento.

“Ora ha un bel lavoro da fare”, conclude il post con dolcezza e amarezza. In attesa di giustizia, l’invito è a condividere la notizia e a dare una mano concreta a chi ogni giorno combatte in prima linea per gli invisibili.