Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, tra amore e musica: ''Marylin è un brano che rispecchia il mio personaggio ironico e svampito''

L'amore e la musica ha unito la showgirl Francesca Cipriani e suo marito Alessandro Rossi, che hanno così deciso di unire la loro passione e pubblicare il brano ''Marylin'', una canzone che dipinge con estrema intelligenza e autoironia un personaggio solo apparentemente leggero e svampito, ma capace in realtà di veicolare una personalissima filosofia di approccio semplice e divertito all'esistenza: “ridere, in sostanza, è una cosa seria”.

Il brano è stato scritto per Francesca da rinomati autori, quali Francesco Gazzè e Francesco De Benedittis, oltre che da due giovani autori in ascesa (Magrini/Pascucci). Il brano e co-prodotta dal marito Alessandro Rossi, che ha realizzato anche un “rework” più ritmato per la discoteca, pezzo che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova e penetrante hit estiva, rivelando al pubblico l'ennesima sfaccettatura ancora sconosciuta di Francesca Cipriani e consacrandola ulteriormente come un'artista di grande carisma e personalità.

Ciao Francesca, com’è nata l’idea del brano e qual è il messaggio che vuoi mandare?

L’idea del nuovo singolo Marylin nasce da mio marito Alessandro che, oltre essere un imprenditore edile, è sempre stato anche un dj e produttore musicale, da quando aveva sedici anni e ha fatto molti dischi di successo con il suo nome d’arte dell’epoca. Questa canzone l’ha creata su misura per me e rispecchia sia il mio personaggio ironico e svampito, sia anche la mia vera persona e la mia vena simpatica e scanzonata: così è nata Marylin. Il messaggio importante che vogliamo trasmettere è quello di allegria e serenità, specialmente in questo brutto periodo che stiamo vivendo. Penso che la musica possa aiutare tutti noi ad essere un po’ più spensierati.

Una curiosità, da piccola chi erano i tuoi idoli musicali?

Da piccola i miei idoli musicali erano Raf, gli 883, i Lunapop e soprattutto il grande Eros Ramazzotti.

Tra i tuoi sogni, c’è anche il desiderio di diventare mamma?

Sì, uno dei miei sogni è anche quello di diventare mamma e io e Alessandro non vediamo l’ora.





Quali saranno i tuoi prossimi progetti?

Bollono in pentola tanti progetti, incrociamo le dita ma ora non posso spoilerare nulla! Per quanto riguarda la musica, mio marito Alessandro, che è anche il mio produttore musicale e DJ, sta elaborando nuove idee e melodie in studio e poi, insieme alla Novalis di Rimini, se MARYLIN avrà fortuna, faremo altre canzoni per far divertire e ballare tutti voi!