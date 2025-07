Casarano, orrore in famiglia: uomo arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti e violenza sessuale

CASARANO - Un uomo diè stato arrestato a, in provincia di Lecce, con accuse gravissime:. Secondo le indagini, l’uomo avrebbenel tentativo di. Solo la prontezza della donna, riuscita a fuggire da un vicino mentre l’uomo cercava l’accendino, ha evitato l’irreparabile.

I fatti

L’episodio è avvenuto lo scorso 4 giugno. La scintilla, secondo gli investigatori, è scattata in seguito a un banale incidente domestico: la donna si era versata dell’olio in macchina e aveva chiesto aiuto al compagno. L’uomo avrebbe reagito con una minaccia agghiacciante, riportata anche nell’ordinanza della giudice Anna Paola Capano:

“Non ci credi che osci te mintu focu?”

(“Non ci credi che oggi ti do fuoco?”)

Una lunga storia di abusi

L’aggressione del 4 giugno è solo l’ultimo atto di una serie di violenze che andavano avanti dal 2017, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri. Le vessazioni, spesso accompagnate da minacce e coercizioni, avrebbero coinvolto anche il figlio della donna, oggi di 7 anni.

Oltre ai maltrattamenti fisici e psicologici, l’uomo è accusato anche di violenza sessuale: avrebbe costretto la compagna a subire rapporti contro la sua volontà, impedendole al contempo di uscire, frequentare amici o andare in palestra. Il controllo era tale che aveva installato telecamere in casa per sorvegliarla costantemente.

L’arresto

L’uomo è stato condotto in carcere, dove resterà in custodia cautelare in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. È difeso dall’avvocato Luca Puce. L’indagine, coordinata dalla Procura e affidata ai Carabinieri, è ancora in corso: si cercano ulteriori elementi e riscontri per delineare in modo completo il quadro delle violenze.

Nel frattempo, la donna e il figlio sono stati messi in sicurezza. Un caso che scuote ancora una volta le coscienze, riportando alla luce il dramma sommerso della violenza domestica e la necessità di strumenti efficaci per prevenirla.