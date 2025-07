Tragedia nel Golfo di Taranto: ritrovato un altro corpo al largo di Policoro

POLICORO - Un secondo corpo è stato ritrovato questa mattina, non distante dalla zona dove lunedì era stato rinvenuto il corpo di. Il ritrovamento è avvenuto durante le operazioni di ricerca in corso, che proseguono senza sosta dal, giorno della scomparsa in mare di

Al momento manca ancora l'identificazione ufficiale del corpo recuperato, ma le autorità non escludono possa trattarsi di uno dei tre dispersi: Pasquale Donnaloia (fratello di Claudio), Domenico Lanzolla o Antonio Dell’Amura.

Una macchina dei soccorsi imponente

Le ricerche, coordinate dalla Direzione Marittima di Bari, vedono coinvolti numerosi mezzi e uomini:

la nave Peluso della Guardia Costiera , giunta da Messina;

unità della Capitaneria di Porto , della Marina Militare e dell’ Aeronautica ;

sommozzatori dei Vigili del Fuoco ;

velivoli e droni, tra cui un ATR della Guardia Costiera.

Dal 3 luglio, entrerà in azione anche una squadra specialistica dei Vigili del Fuoco di Roma, incaricata di effettuare scansioni acustiche dei fondali marini tramite sonar ad alta risoluzione. Questa tecnologia consentirà di mappare con precisione il fondale e individuare eventuali relitti o anomalie, offrendo nuove speranze per localizzare i dispersi.

Comunità in attesa, il mare non ha ancora detto tutto

Fonti vicine alla direzione delle ricerche sottolineano la volontà condivisa di “restituire i corpi ai familiari, comunque sia andata”. Il lavoro dei soccorritori è continuo, anche di notte, in condizioni spesso difficili. La tragedia ha colpito profondamente le comunità di origine delle vittime, che attendono notizie con angoscia e speranza.

Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sull’identità del corpo appena ritrovato, l’intera zona resta blindata e presidiata, nella consapevolezza che ogni ora può essere decisiva per fare luce sull’accaduto e dare un nome e un volto a chi ancora manca all’appello.

Seguiranno aggiornamenti.