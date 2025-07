Cerignola, confisca definitiva da 1,6 milioni a imprenditore accusato di sofisticazione dell’olio d’oliva: sigilli a beni aziendali e immobili

– La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito unemesso dal, che riguarda beni per un, appartenenti a unda decenni attivo nel settore della. Il provvedimento, divenuto, chiude un lungo iter processuale iniziato con il sequestro dei beni il

L’imprenditore, attivo sin dagli anni ’80, è stato più volte indagato e condannato per la produzione e commercializzazione su larga scala di olio d’oliva adulterato, distribuito sia nel mercato nazionale che in quello estero. L’attività illecita, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è protratta per anni con profitti ingenti e occultamento sistematico della reale provenienza e qualità del prodotto.

La confisca definitiva conferma la solidità del quadro investigativo messo in piedi dalla DIA, che ha dimostrato la netta sproporzione tra i redditi dichiarati dall’imprenditore e dal suo nucleo familiare e il patrimonio effettivamente accumulato. È su questa base che sono stati individuati i beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite.

Nel dettaglio, il provvedimento di confisca ha colpito:

1 società attiva nell’ imbottigliamento di olio d’oliva e di semi , con relativo compendio aziendale ,

1 opificio industriale ,

1 capannone ,

1 autovettura aziendale ,

3 fabbricati ,

1 terreno ,

2 autoveicoli privati ,

e diversi rapporti finanziari intestati all’imprenditore e ai suoi familiari.

L’azione della DIA rientra nel più ampio contesto delle misure di prevenzione patrimoniali volte a colpire le ricchezze illecitamente accumulate da soggetti socialmente pericolosi, e rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno delle istituzioni contro le infiltrazioni criminali nell’economia legale, in particolare nei settori strategici del comparto agroalimentare.