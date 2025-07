Melendugno, arrestato 19enne per detenzione e spaccio di cocaina

MELENDUGNO - Un giovane di 19 anni di Melendugno è stato arrestato sabato scorso dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Melendugno e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, è il risultato di un’indagine mirata a monitorare un possibile ritorno del ragazzo nel giro dello spaccio locale.

Il 19enne, già coinvolto in passato in episodi legati alla droga quando era minorenne, era stato posto sotto stretta osservazione per diversi giorni. Pedinamenti e controlli sulle sue frequentazioni hanno confermato i sospetti degli investigatori, che sabato hanno deciso di intervenire con una perquisizione nella sua abitazione, dove vive con i genitori.

Nel garage dell’abitazione è stato trovato un involucro di cellophane contenente circa cento grammi di cocaina, oltre a più di duemila euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga. Durante i controlli nella camera da letto, i Carabinieri hanno inoltre scoperto una chiave nascosta nell’imbottitura di un cuscino, che il giovane ha inizialmente minimizzato, affermando che l’auto corrispondente si trovasse parcheggiata in un altro paese, senza però fornire dettagli precisi.

Insospettiti, i militari hanno avviato una ricerca nelle vicinanze del domicilio. Dopo vari tentativi di disinserire l’antifurto, è stata trovata l’auto sbloccata, all’interno della quale sono stati rinvenuti documenti personali del giovane, la patente di guida, circa seicento euro nascosti in un borsello, un portaocchiali e altri oggetti sotto l’aletta parasole.

Il 19enne è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi. La cocaina sequestrata sarà analizzata in laboratorio per verificarne la composizione e il principio attivo.

Si ricorda che, ai sensi della legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.