Al Mon Rêve Summer Festival una “Festa Pugliese” con i Terraròss: musica, tradizione e sapori il 4 luglio

– Dopo il successo dell’apertura con, ilentra nel vivo con un appuntamento imperdibile:, ilospita la “” con protagonisti i, autentici ambasciatori della cultura popolare del Sud.

Sarà una serata tutta dedicata alla musica, alle danze e ai sapori della Puglia, in cui i tamburelli, le castagnette e le voci travolgenti dei Terraròss trasformeranno il palco in un’aia di festa contadina. Il gruppo, amatissimo per la capacità di rievocare la tradizione in chiave moderna, porterà in scena Tarantelle, Pizziche e Tammurriate reinterpretate con grinta ed energia, risvegliando il fascino ancestrale della musica del Mediterraneo.

Non mancherà il gusto: la “Festa Pugliese” sarà arricchita da stand gastronomici con prodotti tipici e piatti della tradizione contadina pugliese, da scoprire e gustare sul posto. Un vero e proprio viaggio sensoriale che unisce cultura, musica e sapori.

Il concerto inizierà alle 21.30, con biglietto d’ingresso a 10 euro, acquistabile direttamente al botteghino del Mon Rêve o online (con diritto di prevendita) su www.monreve.it e circuito Vivaticket. Ingresso gratuito per i soci del resort.

L’evento è il secondo dei 11 appuntamenti previsti dal cartellone del Mon Rêve Summer Festival, che proseguirà domenica 13 luglio con lo spettacolo “Cosa direbbe Lucio”, un tributo a Lucio Dalla con la voce di Renzo Rubino, i racconti di Gino Castaldo e l’accompagnamento dell’Orchestra Giovanile della Valle d'Itria, diretta dal M° Antonio Palazzo.

Con una location unica sulla litoranea salentina, il Mon Rêve Ecogreen Resort è il luogo ideale per vivere una serata di relax e bellezza tra musica dal vivo, cucina d’autore e la vista mozzafiato su una delle spiagge più suggestive della costa ionica.

📞 Info: 099.7312185 – 335.7708125

🌐 www.monreve.it

🎟️ Acquisto online biglietti: Vivaticket – Mon Rêve