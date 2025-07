Cobolli e Arnaldi volano agli ottavi a Washington, fuori Rublev

FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa sul cemento dell’ATP 500 di Washington, con i match dei sedicesimi di finale che hanno regalato sorprese e conferme. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi portano in alto il tricolore, conquistando l’accesso agli ottavi, mentre Lorenzo Sonego saluta il torneo. Eliminazione a sorpresa anche per il russo Andrey Rublev, sconfitto in due set.COBOLLI IN GRANDE SPOLVEROFlavio Cobolli continua il suo ottimo momento di forma superando con un netto 6-2 7-6 il giapponese Yoshihito Nishioka in un’ora e 23 minuti. L’azzurro accede così agli ottavi di finale, dove proverà a spingersi ancora più in là in un torneo che lo vede protagonista.DERBY ITALIANO AD ARNALDINel derby azzurro, Matteo Arnaldi ha la meglio su Lorenzo Sonego al termine di due set combattuti: 7-5 7-5 il punteggio in favore del ligure, che prosegue il suo cammino con personalità.MEDVEDEV RIMONTA OPPELKATra i big, il russo Daniil Medvedev soffre ma vince contro l’americano Reilly Opelka: dopo aver perso il primo set 3-6, il numero 5 del mondo rimonta imponendosi 7-5 6-1.FRITZ E TIAFOE CONVINCENTIFacili vittorie per gli americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Fritz domina Aleksandar Vukic con un netto 6-3 6-2, mentre Tiafoe supera il connazionale Aleksandar Kovacevic in tre set: 7-5 3-6 6-3.BENE DE MINAUR E DAVIDOVICHL’australiano Alex De Minaur si impone sul cinese Yumchaokete Bu per 7-6 6-2, mentre lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina vince il derby iberico con Jaume Munar: 6-4 6-2 il risultato.RUBLEV FUORI A SORPRESASorpresa di giornata l’uscita del russo Andrey Rublev, battuto in due set dall’americano Learner Tien, classe 2005, con il punteggio di 7-5 6-2.GLI ALTRI MATCHIl cinese Yibing Wu supera in tre set l’australiano Alexei Popyrin: 7-5 5-7 6-3, mentre il ceco Jiri Lehecka ha la meglio sull’americano Zachary Svajda per 6-4 6-7 6-3.