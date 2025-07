Burnete alla Juve Stabia: il Lecce cerca un nuovo attaccante

FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce ha ufficializzato la cessione in prestito dell’attaccante rumeno Rares Burnete alla Juve Stabia, neopromossa in Serie B. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, legandosi così al club campano per le prossime stagioni.Nato nel 2003, Burnete ha collezionato 4 presenze in Serie A nella stagione appena conclusa, che si è chiusa lo scorso 25 maggio. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce, ha vestito le maglie del Lecce Primavera, Lecce Under 19, Coltea Under 19, Brasov, Academia Hagi e delle squadre giovanili del Coltea.A livello internazionale, Burnete ha fatto registrare una presenza costante nelle nazionali giovanili della Romania:• 6 presenze con l’Under 21• 5 presenze con l’Under 20• 9 partite con l’Under 19• 4 match con l’Under 18Con la partenza del giovane attaccante, la società salentina si prepara a tornare attiva sul mercato. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino stanno lavorando per individuare un sostituto in attacco, in vista del prossimo campionato di Serie A, dove l’obiettivo sarà ancora una volta la salvezza.