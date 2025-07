Coma Cose, il tour estivo arriva in Puglia

Dopo la partenza lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo dei Coma_Cose, che li vedrà esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Agli appuntamenti già annunciati si aggiungono ora due nuove date, previste per il 9 agosto alla Rotonda by La Mobiliare con RSI - Radio Televisione Svizzera di Locarno e il 14 settembre al FDB Festival di Castelfiorentino (FI). Info e biglietti a questo link.

Si aggiunge un nuovo risultato per il duo: “Cuoricini” - già certificata disco di platino e arrivata al primo posto della classifica EarOne - è infatti nella Top 5 dei brani più ascoltati nel primo semestre del 2025 della classifica FIMI “Top of the Music”.

Il tour Coma_Cose Live 25 porterà gli artisti in giro per tutta Italia con 19 date durante le quali si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

Organizzata e prodotta da Magellano Concerti e Palace Agenzia, la tournée iniziata il 29 giugno da Trento farà ora tappa il 16 luglio all’Asti Musica 25 in Piazza Alfieri ad Asti, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese di Este (PD), il 22 luglio al Dolmen Summer Fest (SvevArena) di Bisceglie (BT), il 25 luglio al Luce Festival in Piazza Ciaia a Fasano (BR), il 27 luglio al Sotto Il Vulcano Fest di Zafferana Etnea (CT), il 28 luglio al Lungomare Music Fest di Cefalù (PA), il 2 agosto all’Arena Della Regina di Cattolica (RN), il 9 agosto alla Rotonda by La Mobiliare con RSI di Locarno (nuova data), il 10 agosto alla Festa di Radio Onda D’Urto di Brescia, il 17 agosto a Francavilla Al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce, il 18 agosto a Ischitella (FG) in Piazza De Vera D’Aragona, il 22 agosto al Tirreno Festival (Teatro Dei Ruderi) di Diamante (CS), il 30 agosto al Gubbio DOC Fest di Gubbio (PG), il 6 settembre alla Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN), il 10 settembre a Sortino (SR) in Piazza Santa Sofia, il 12 settembre all’Equinozio D’Autunno di Scario (SA) e il 14 settembre al FDB Festival di Castelfiorentino (FI) (nuova data).

Il tour estivo e i concerti nei palasport saranno inoltre l’occasione per ascoltare live il loro nuovo album "VITA_FUSA" - il quinto in studio -, un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale.

"VITA_FUSA" è sperimentazione, una raffinata psichedelia di matrice 60's, un disco molto suonato, è poesia e ironia insieme. È un disco che rimarca la capacità del poliedrico duo di fotografarsi per fotografare anche la contemporaneità. Nel titolo dell’album si ritrova la vena polisemica dei Coma_Cose e si dispiega il concept stilistico ed estetico che gioca con la parola fusa: quelle feline che accompagnano la vita dei due gattari, la fusione artistica e affettiva ma anche vita fusa intesa come burnout emotivo.