Consiglio senza maggioranza, Tutolo: "Facciamo il bene dei pugliesi, anche senza i numeri"

Dichiarazione del consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo di Per la Puglia).

BARI - ''È evidente che oggi, numericamente, la maggioranza non c’è più. Sarebbe inutile nasconderlo. Ma anche senza una maggioranza politica, possiamo costruire una maggioranza di responsabilità. Alcune volte ci siamo riusciti: facciamolo ancora. Se ci sono provvedimenti condivisi e utili ai cittadini pugliesi, non c’è motivo per non portarli avanti.

Abbiamo leggi pronte che possono migliorare la quotidianità delle persone, renderla più vivibile: mettiamole in campo, senza ostacolarci a vicenda. L’assenza di numeri, certificata anche da dinamiche esterne, non deve diventare il pretesto per fermarsi. La vera domanda è: vogliamo davvero continuare a fare cose utili per i pugliesi, oppure smettere di farle del tutto?

Ho rivolto un appello all’Aula affinché si superino le divisioni politiche e si mettano al centro i bisogni reali dei cittadini. Se riconosciamo l’urgenza di affrontare problemi veri come quelli dei malati oncologici, decidiamo insieme cosa possiamo concretamente fare.

Io sono per agire. E sono convinto che, se lavoriamo insieme, possiamo ancora fare la differenza”.