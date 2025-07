“Cornetto Battiti Live”, lunedì 21 luglio la terza puntata da Molfetta con Irama, Annalisa, Fedez e molti altri

MOLFETTA – Lunedì 21 luglio, in prima serata su, torna l’appuntamento con, il festival musicale dell’estate italiana che unisce spettacolo, musica e grandi emozioni. A condurre l’evento, anche per questa edizione,, affiancati dall’inviato speciale

La suggestiva cornice del palco affacciato sul mare di piazza Molfetta ospiterà alcuni tra i protagonisti più amati del panorama musicale italiano e internazionale. Nel corso della serata si alterneranno artisti come Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez, Fabio Rovazzi, Capo Plaza e The Kolors.

Oltre alle esibizioni dal vivo sul main stage, il format prevede anche performance “on the road” da altre località pugliesi come Galatina e Bitonto, rendendo l’evento ancora più dinamico e immersivo.

Ricca anche la lista degli altri ospiti attesi nella terza puntata: Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

A impreziosire ulteriormente lo show, l’energetico corpo di ballo, che vede la partecipazione anche degli allievi del talent “Amici”, confermando il forte legame del programma con i giovani talenti italiani.

La regia del festival è affidata a Luigi Antonini, storico professionista della televisione musicale italiana.

“Cornetto Battiti Live” si conferma così non solo come un appuntamento fisso dell’estate, ma come un vero e proprio spettacolo itinerante, capace di portare musica e spettacolo in diverse città del Sud Italia, celebrando il talento e il calore del pubblico.