La grande lirica torna a Trani: “La bohème” sotto le stelle del Palazzo delle Arti Beltrani

ph_Massimo Cangelli

La grande opera torna a vibrare nel cuore della Puglia e lo fa con la forza poetica di Giacomo Puccini, autore de “La bohème”, capolavoro intramontabile che celebra la gioventù, l’amore e la malinconia in una Parigi bohémienne. Dal 22 al 24 luglio, la Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere tre rappresentazioni eccezionali, ognuna con un cast internazionale diverso, proveniente dal prestigioso Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York. La Premiere è un programma internazionale di alta formazione per giovani cantanti lirici, promosso dalla Premiere Opera Foundation di New York, organizzazione no-profit fondata dal tenore Eric Margiore, la cui missione è supportare e formare le nuove generazioni di artisti lirici, portando l’opera fuori dai grandi teatri e rendendola accessibile a un pubblico sempre più vasto.“La bohème” è un’opera che tocca corde universali: ambientata nel Quartiere Latino parigino, racconta le vicende di giovani artisti che vivono tra sogni e sacrifici. La struggente storia d'amore tra Rodolfo e Mimì si intreccia a momenti di leggerezza, passione e poesia, con arie che sono diventate patrimonio della cultura musicale mondiale, come “Che gelida manina” e “Sì, mi chiamano Mimì”, continuamente rappresentate nei teatri di tutto il mondo.L’evento, organizzato da DELLE ARTI ODV ETS in collaborazione con Premiere Opera Foundation di New York, Orchestra Sinfonica Federiciana, Fondazione Aldo Ciccolini ETS, l’Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" Aps - Ets e Città di Trani, si distingue per una missione chiara: rendere la lirica inclusiva e accessibile. Non più elitaria, ma aperta a tutti. Il costo simbolico di 10 euro è un invito a vivere l’esperienza della grande musica in un contesto suggestivo e intimo, dove l’eccellenza si mette al servizio della comunità.I protagonisti delle tre serate sono giovani talenti internazionali selezionati tra centinaia di candidati, preparati con rigore artistico sotto la guida di maestri riconosciuti. Dopo settimane di studio, masterclass e prove, si esibiranno in uno spettacolo di altissimo livello artistico, diretti da una squadra di maestri e musicisti di fama mondiale. Ognuna delle tre serate offrirà un cast differente, accompagnati dalla Orchestra Sinfonica Federiciana, permettendo al pubblico di cogliere sfumature sempre nuove nella medesima partitura.Sotto il cielo estivo di Trani, tra storia e note, prende vita una celebrazione dell’arte che parla a tutti: alla passione dei melomani e alla curiosità di chi si avvicina per la prima volta a quello che è patrimonio dell’umanità: il Belcanto. È questo il nuovo volto della lirica: giovane, vibrante e popolare.L’iniziativa conferma la vocazione del Palazzo delle Arti Beltrani come polo culturale di eccellenza e punto di riferimento per la promozione dell’arte e della musica in Puglia.Un’esperienza esclusiva a un prezzo simbolico: i biglietti saranno disponibili al costo di soli 10 euro, per consentire a tutti di vivere l’incanto dell’opera sotto le stelle. La splendida Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani offrirà un contesto intimo e suggestivo, trasformandosi per l’occasione in un teatro all’aperto.I biglietti (posti limitati) per “La bohème” del 22, 23 e 24 luglio possono essere acquistati al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT) oppure al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-boheme/273924 Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044 o whatsapp +39 392 389 2767, info@palazzodelleartibeltrani.it

I cast artistici che si alternano nei 3 giorni:Rodolfo: Charles StylesMimì: Anastasia AntropovaMusetta: Mary FerrariMarcello: Gustavo FeulienSchaunard: Mads JakobsenColline: Kevin ThompsonBenoît/Alcindoro: Billy ShawRodolfo: Jurgis JarasiusMimì: Xiaotong CaoMusetta: Yuxin ZhouMarcello: Gregory GropperSchaunard: Mads JakobsenColline: Kevin ThompsonBenoît/Alcindoro: Billy ShawRodolfo: Charles StylesMimì: Tatev BaroyanMusetta: Liz CulpepperMarcello: Gregory GropperSchaunard: Mads JakobsenColline: Kevin ThompsonBenoît/Alcindoro: Billy Shawhttps://www.vivaticket.com/it/ticket/la-boheme/273924: Corte Davide Santorsola – Palazzo delle Arti Beltrani, Trani: €10, posti limitati: 0883.50.00.44 o Whatsapp +39 392 389 2767