Costa Crociere annuncia il secondo Giro del Mondo nel 2026: Costa Serena protagonista di un affascinante viaggio tra Asia, Oceania e Sud America

GENOVA – Costa Crociere presenta un nuovo, esclusivo Giro del Mondo a bordo di, un itinerario inedito di 66 giorni che attraversa Asia, Oceania e Sud America, con partenza il 18 ottobre 2026 da Tokyo e arrivo il 22 dicembre a Buenos Aires. Il viaggio toccherà 15 Paesi, 26 destinazioni e 14 isole da sogno, regalando tappe iconiche, isole remote e tour indimenticabili.

Dopo aver esplorato le meraviglie di Tokyo, tra quartieri iconici e mercati tradizionali, la crociera proseguirà verso Taipei, Hong Kong, le Filippine e Bali, con soste prolungate per vivere appieno la cultura e la natura locale. In Australia, i passeggeri potranno scoprire Sydney, Brisbane e Cairns, immergendosi nella natura e nella fauna, prima di attraversare il Pacifico verso isole come Nouméa, Tonga, Tahiti e le rare Pitcairn Islands.

Il viaggio si concluderà con la spettacolare Patagonia e la Terra del Fuoco, visitando Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Ushuaia e Puerto Madryn, dove sarà possibile avvistare balene e pinguini.

Il Giro del Mondo di Costa Serena sarà anche acquistabile in tre segmenti separati:

Tokyo – Sydney (26 giorni)

Sydney – San Antonio (Santiago) (27 giorni)

San Antonio – Buenos Aires (15 giorni)

Ogni tappa sarà arricchita da tour pensati per valorizzare le esperienze autentiche di ogni destinazione.

«Con il nuovo Giro del Mondo 2026 a bordo di Costa Serena – ha dichiarato Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere – arricchiamo la nostra offerta con un itinerario unico, partendo dal Giappone anziché dall’Europa e attraversando l’Oceania. Questa proposta invita i nostri ospiti a vivere un viaggio esperienziale, fatto di emozioni e scoperte, in perfetta sintonia con il nostro posizionamento ‘Live Your Wonder’.»

Costa Serena, recentemente sottoposta a un importante refit, offrirà agli ospiti ambienti rinnovati, nuovi ristoranti come Archipelago, Pizzeria Pummid’Oro e Sushino@Costa, suite rinnovate, e spazi dedicati al relax come la SOLEMIO SPA e il Sunset Lounge.

Il 2026 vedrà inoltre un altro Giro del Mondo a bordo di Costa Deliziosa, con un percorso classico attraverso Mediterraneo, Caraibi, Sud America, Isola di Pasqua, Fiji, Australia, Asia e Africa, con partenza da Trieste il 21 novembre 2025. Nel 2027 Costa Deliziosa proporrà un itinerario inedito tra Bahamas, Stati Uniti, Hawaii, Tahiti, Fiji e molto altro.

Le prenotazioni per i Giri del Mondo 2026 e 2027 sono già aperte presso agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere, con vantaggi esclusivi per chi prenota in anticipo.