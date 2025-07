Sindaco di Bari riceve in dono una fotografia di Antonio Ottomanelli scattata a Khan Younis, nella Striscia di Gaza

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto in dono dall’architetto e fotografo Antonio Ottomanelli una potente fotografia realizzata nel dicembre 2012 a Khan Younis, nella zona sud della Striscia di Gaza, pochi giorni dopo la firma del cessate il fuoco tra Egitto, Israele e Hamas.

L’immagine ritrae Abdullah Anshasi, membro del Gaza Parkour Team, mentre si allena vicino al campo profughi di Khan Younis, ormai abbandonato. La foto, presentata a Paris Photo nel 2023 e scelta come copertina del numero 966 di Domus International nel maggio 2013, conserva ancora oggi una drammatica attualità.

«È una foto bellissima, potente e fortemente simbolica, che coniuga la vitalità di un gesto acrobatico con il vuoto e la distruzione causati dalla guerra», ha commentato il sindaco Leccese. «Vogliamo che questa immagine, dal forte valore politico, resti esposta a Palazzo di Città. La nostra posizione, condivisa all’unanimità dal Consiglio comunale, è di ferma condanna all’azione genocida del governo israeliano contro il popolo palestinese, in violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Questa fotografia dimostra che l’arte può essere uno strumento di verità e un atto politico».

Antonio Ottomanelli ha spiegato che «questo dono nasce da una responsabilità civile e dal bisogno di condividere collettivamente una ferita aperta nel presente, come gesto politico e poetico, un segno di solidarietà con chi continua a resistere nonostante la distruzione. Un invito a non limitarsi a mostrare le immagini, ma a custodire dentro di noi la complessità di questa realtà, individuale e collettiva».

Il Comune di Bari è stato capofila del progetto COOP4WaterRights a Khan Younis, iniziato nel 2020 e finanziato in parte dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), con la collaborazione di Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS), la Municipalità di Khan Younis e il supporto di Aqp. Il progetto ha avuto l’obiettivo di realizzare una rete fognaria nella città, promuovendo infrastrutture e gestione condivisa in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.