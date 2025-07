Cucina e Inclusione: al via il progetto del Municipio II per minori con disabilità

BARI - Un’opportunità concreta per promuovere inclusione, autonomia e orientamento professionale. Il Municipio II lancia un innovativo progetto ditra i 12 e i 17 anni, residenti sul territorio. L’iniziativa, che prenderà il via a settembre 2025 per una durata di almeno 12 settimane, si inserisce nell’ambito dell’anno scolastico 2025/2026 e sarà realizzata in sinergia con le scuole e le realtà locali.

Obiettivo principale del progetto è favorire lo sviluppo personale, educativo e professionale dei ragazzi attraverso un percorso strutturato di apprendimento attivo in cucina, arricchito da un modulo specifico per l’orientamento scolastico e lavorativo. Le attività si svolgeranno preferibilmente all’interno degli istituti scolastici secondari, oppure in sedi attrezzate, coinvolgendo circa 20 partecipanti.

Il percorso sarà caratterizzato da:

Didattica laboratoriale: apprendimento pratico e significativo;

Modularità del programma: adattamento alle diverse età, abilità e obiettivi;

Supporto personalizzato: presenza di educatori, tutor, operatori e caregiver;

Strumenti inclusivi: Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), ricette visuali, strumenti ergonomici.

La componente orientativa vedrà anche laboratori guidati con chef, simulazioni lavorative, incontri con istituti alberghieri e momenti di restituzione e confronto con le famiglie. Particolare importanza sarà data alla rete territoriale, con il coinvolgimento di scuole professionali, aziende del settore ristorazione, cooperative e associazioni.

L’iniziativa culminerà in un evento gastronomico finale a dicembre, in occasione delle festività natalizie, in cui i ragazzi saranno protagonisti nella preparazione e nel servizio di un pasto dedicato a famiglie e comunità.

«Lavorare in cucina significa molto più che imparare a cucinare – spiegano la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e il presidente della Commissione Welfare Marco Pesce –. È una scuola di vita che insegna organizzazione, comunicazione, cura e responsabilità. Questo progetto è un esempio di politica concreta, inclusiva, capace di offrire vere opportunità e non percorsi assistenziali. Crediamo fortemente nel valore di un’iniziativa che mette al centro le persone e le aiuta a costruire il proprio futuro».

Gli operatori interessati alla realizzazione del progetto possono candidarsi entro le ore 23 del 1° agosto 2025 tramite la piattaforma E–procurement Gare e Appalti disponibile sul sito del Municipio II.