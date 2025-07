Diocesi di Oria: le nomine per l’anno pastorale 2025/2026

Venerdì luglio 2025, il vescovo Vincenzo ha inviato una comunicazione al presbiterio diocesano in cui ha richiamato l’importanza del recente pellegrinaggio giubilare a Roma (svoltosi lo scorso 19 giugno) in questo Anno Santo dedicato alla speranza e ha ricordato l’ormai imminente canonizzazione del Beato Bartolo Longo, nostro condiocesano nato a Latiano, prevista per il prossimo 19 ottobre.

Contestualmente il vescovo Vincenzo ha comunicato alcune notizie pastorali e i necessari avvicendamenti nel servizio della Diocesi, di seguito elencati:

Avetrana

• Unità pastorale: don Marco Tatullo – incaricato pastorale giovanile

Erchie

• Unità pastorale: don Antonio Sternativo – vicario parrocchiale

Francavilla Fontana

• parrocchia “Immacolata”: don Vincenzo Martina – parroco

• parrocchia “Santissimo Rosario”: don Valerio Gioia – vicario parrocchiale

• parrocchia “Spirito Santo” e parrocchia “Santa Maria Goretti” in Bax Capece unite nella persona del parroco don Angelo Micocci

Latiano

• parrocchia “Sacro Cuore”: don Pasquale Dellomonaco – parroco

• chiesa del Santissimo Sacramento: don Angelo Altavilla – rettore

• chiesa di San Francesco alla Sardella: don Franco Marchese – rettore

Manduria

• parrocchia “San Paolo della Croce” e parrocchia “Santa Gemma Galgani” unite nella persona del parroco padre Luca Fracasso C.P.; padre Pietro Conenna C.P. – vicario parrocchiale

• parrocchia “Maria Santissima Assunta in Cielo” in Uggiano Montefusco: don Giuseppe De Santis – parroco

• Ospedale civile “Marianna Giannuzzi”: don Umberto Pezzarossa – cappellano

• comunità delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori: don Paolo Manna – cappellano

Maruggio

• parrocchia “Maria Santissima Assunta in Cielo” in Campomarino: don Giovanni Di Mauro – amministratore parrocchiale

Sava

• parrocchia “San Giovanni Battista”: don Marco Stasi – parroco

• parrocchia “Santi Medici Cosimo e Damiano”: don Roberto Lonoce – parroco

• Santuario della Madonna di Pasano: don Fernando Mancino – rettore; don Luigi Prudenzano – collaboratore

Torre Santa Susanna

• parrocchia “Santa Maria e San Nicola” e parrocchia “Cristo Re” unite nella persona del parroco don Antonio Carrozzo

Il decreto di nomina sarà pubblicato in data 30 agosto 2025, giorno dedicato a San Barsanofio, patrono e protettore della Città e della Diocesi di Oria, mentre i confratelli interessati, accompagnati dalle loro nuove comunità, inizieranno il loro ministero pastorale concelebrando la santa Messa con il vescovo Vincenzo nella Cattedrale di Oria il 21 settembre 2025, alle ore 19.00.

I parroci, il cui decreto di nomina è scaduto in questo anno o negli anni precedenti, sono prorogati donec aliter provideatur.