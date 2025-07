Incidente tra moto e auto sulla SS 172 tra Locorotondo e Martina Franca: ferito il centauro

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, intorno alle ore 19:00, sulla, nel tratto che collega. Il sinistro ha coinvolto unae un’, causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio nello scontro è stato infatti il motociclista, che ha riportato diverse ferite. Secondo le prime informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure sul posto.

A supportare le operazioni di soccorso anche i volontari della Pubblica Assistenza, che hanno collaborato alla messa in sicurezza della zona.

Per effettuare i rilievi e garantire la gestione del traffico, sono giunti sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia Locale di Locorotondo. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, che resta al vaglio degli inquirenti.

Il traffico lungo la SS 172 ha subito rallentamenti, complice anche l’orario di punta, ma è stato progressivamente normalizzato al termine delle operazioni di soccorso e della rimozione dei veicoli coinvolti.